Главное Лукоморье для юных чебоксарцев Десять счастливых школьников вместе со своими родителями вернулись из Москвы в Чебоксары, побывав в Кремлевском дворце на новогодней елке.

Такой подарок сделали для детей своих работников администрация и объединенный профсоюзный комитет ПАО «Дорисс».

В этой поездке пятиклассник средней школы № 55 Савва Кузнецов познакомился с новыми друзьями. Он привез домой не только подарки, но и восторженные впечатления.

– Кремлевская елка на Красной площади и в самом деле очень большая, – рассказывает он. – Я такую в Чебоксарах не встречал. Но больше всего мне понравилась сама сказка…

И Савва во всех деталях рассказал о представлении, которое в тот день показали детям. О том, как в Лукоморье родился Новый Год, а Василиса Премудрая наделила его умом. Но в то же самое время злые герои создали свою сказку, в которой они украли Новый Год и надоумили его разбить волшебное зеркальце.

После этого все знания достались Кощею Бессмертному, а красота – Злой Мачехе. Пришлось героям сказки вместе со зрителями исправлять эту ситуацию, чтобы починить зеркальце и встретить Новый Год с праздничным настроением.

Савва рассказал и о том, что посмотрел в Москве Царь-пушку и Царь-колокол, что учится в школе на четверки и пятерки, является ударником. А кроме учебы он посещает спортивную секцию каратэ, но когда вырастет, будет поступать на медицинский, чтобы стать доктором. Борис МАКСИМОВ ? Егор Федоров, Савва Кузнецов и Глеб Павлов запомнят эту поездку надолго.

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