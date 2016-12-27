Качественное молоко начинается со здоровых телят «АККОНД»

27 декабря компания «АККОНД» торжественно открыла двери нового телятника на 250 голов.

За 2016 год в «АККОНД МОЛОКО» инвестировано более 50 млн. рублей: построено два телятника, зернохранилище, сенохранилище, реконструирован доильный зал, расширен молочный цех, сделано многое другое.

«АККОНДОВСКОЕ МОЛОКО» давно полюбилось покупателям за счет натуральности и высокого качества, так как вся молочная продукция выпускается в рамках замкнутого непрерывного цикла: от выращивания экологически чистых кормов и содержания буренок голштинской породы в комфортных условиях до получения высококачественного молока под брендами «Гармония дня» и «От Красули». «АККОНД МОЛОКО» выпускает продукцию в упаковке разных форматов, в том числе и в удобной экологически чистой упаковке в форме «кувшина». И в тот же день «АККОНДОВСКОЕ МОЛОКО» поступает во все розничные точки.

Открытие нового телятника, а также строительство еще одного, третьего, телятника на 250 голов с запуском в начале 2017 года позволит в будущем увеличить количество дойного стада и тем самым увеличить поступление натурального молока на «АККОНД МОЛОКО».

Подробнее об этом читайте в завтрашнем номере газеты «Советская Чувашия».

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