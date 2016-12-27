Главное, Политика Министр не чурается советов При министре сельского хозяйства Чувашии Сергее Артамонове появился институт советников из числа наиболее известных авторитетных представителей АПК. На состоявшейся на прошлой неделе встрече с ними глава ведомства подчеркнул, что это люди с огромным опытом работы и знаниями в различных отраслях сельского хозяйства, экспертная оценка и поддержка которых очень важна при принятии концептуальных решений.

Как отметил затем председатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса республики Петр Ивантаев, «советник министра – это не только почетное звание, но и большая и ответственная работа». Далее речь зашла о наиболее насущных проблемах отрасли, в решение которых советники могут внести свою лепту. Консультант КУП ЧР «Агро-Инновации», известный ученый Владимир Мутиков обеспокоен деградацией почв. Советник директора ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова и генеральный директор ОАО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Аливанов затронули тему развития молочного животноводства.

Не осталось без внимания выступление ректора Чувашской сельскохозяйственной академии Андрея Макушева, поднявшего тему нехватки профессионалов. Директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская коснулась темы финансирования АПК путем эффективного кредитования.

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