Сказка из песка

НОВОЕ ИСКУССТВО ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ДЕТЯМ

Осенью в чебоксарском Доме культуры «Ровесник» была открыта художественная мастерская для детей «Песочная сказка». За несколько месяцев занятия с песком приобрели необычайную популярность.

Здесь не только знакомятся с необычным видом искусства – рисованием песком на световых планшетах. Программа, по которой занимаются с «песочными художниками», обладает и психотерапевтическим эффектом. Да и возрастных ограничений у таких занятий нет, поэтому рисовать песком приходят и малыши, и старшие школьники.

А руководитель «Песочной сказки» Айгуль Смирнова проводит не только занятия, но и мастер-классы. Один из таких мастер-классов прошел в форме сказки, где юные художники писали картину на тему «Подарки на день рождения», погрузившись в свои фантазии и чувствуя тепло и движение песка. Ребята от такого увлекательного и вдохновляющего процесса просто в восторге.

Ангелина ФЕДОСЕЕВА

Фото ДК «Ровесник»

? Песочные замки можно возводить не только на берегу моря.