Попали в дело

РИСКУЮТ, НО ПОДКУПАЮТ

Еще одна коммерческая организация оштрафована на 500 тысяч рублей за правонарушение коррупционного характера.

Прокуратура Чебоксарского района уличила в неправедных действиях директора ООО «Электрокомплект-1». Установлено, что он в 2012 году передал 200 тысяч рублей главе Ишлейского сельского поселения, чтобы тот не расторгал заключенный с фирмой муниципальный контракт и не принимал мер по взысканию неустойки за ненадлежащее и несвоевременное исполнение его условий.

Факт дачи взятки должностному лицу подтвержден постановлением Чебоксарского районного суда в июле этого года, сообщает прокуратура республики. Но директор ООО «Электрокомплект-1» был освобожден от уголовной ответственности с прекращением дела, поскольку способствовал раскрытию и расследованию преступления. А вот административное наказание фирму не обошло. За незаконное вознаграждение от имени юридического лица придется заплатить 500 тысяч рублей. Напомним, как уже сообщала «СЧ», недавно на такую же сумму за аналогичные действия суд оштрафовал ООО «Каравай Торг».

РУШАТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

За мошенничество в особо крупном размере к пяти годам лишения свободы приговорен 44-летний житель Новочебоксарска.

Как установлено следствием и судом, Дмитрий Мединский единолично учредил ООО «Экспресс деньги 21». И привлекал займодавцев, обещая им в кратчайшее время получение высоких доходов с минимальным риском. А именно – ежемесячные выплаты в виде вознаграждения от 30 до 48 процентов годовых, более высокие, чем в других кредитных учреждениях. Хотя знал, что свои обязательства выполнять не будет.

А чтобы люди поверили в его «честность», возвращал некоторым вкладчикам основной долг по заключенным договорам займа с начислением процентов – за счет денег, поступавших от новых вкладчиков. За год с лишним руководитель финансовой пирамиды украл у граждан около 11 млн. рублей.

Наказание осужденный мошенник будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Чуть ранее «Советская Чувашия» сообщала, что за аналогичные действия к 4 с половиной годам реального лишения свободы суд приговорил жителя Чебоксар Александра Никитина, учредителя финансовой пирамиды ООО «Народный сейф». Он заполучил от обманутых граждан (в основном пенсионеров) свыше 8,1 млн. рублей.