31 декабря и 1 января на Красной площади города Чебоксары розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена

Администрация города Чебоксары во исполнение рекомендаций абзаца 3 пункта 1.2. постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» информирует, что местами проведения массовых мероприятий в рамках празднования Нового года 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года является Красная площадь города Чебоксары.
Согласно подпункту 2 пункта 1. постановления «не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных в проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных мероприятий) в дни их проведения.
Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, распространяются также на торговые объекты, вход для покупателей в которые организован с территории, находящейся в границах мест проведения массовых мероприятий и ярмарок.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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