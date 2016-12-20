Главное, Статьи партнеров Жалуйтесь на здоровье… ПАЦИЕНТАМ – ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ Вам не дали талон на бесплатное обследование? Предлагают пройти нужного специалиста в частной клинике за деньги? Вы считаете, что ваши права на бесплатную медпомощь нарушены и не знаете, к кому обратиться для решения проблемы? В 2017 году на защиту ваших интересов встанет страховой представитель. О внедряемом новшестве нам рассказали в страховой компании «Чувашия-Мед» – крупнейшей страховой медицинской организации Чувашской Республики.

По словам специалистов АО «СК «Чувашия-Мед», сейчас создается эффективный механизм обеспечения прав застрахованных на получение бесплатной и качественной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Проще говоря, если у вас есть медицинский полис, то появится и страховой представитель – конкретный специалист страховой компании, к которому вы всегда сможете обратиться за консультацией лично или по телефону. Основная задача страхового представителя – информационное сопровождение застрахованного на всех этапах получения медицинской помощи. Страховые представители напомнят подопечным о необходимости пройти диспансеризацию, помогут разобраться в спорных ситуациях и предотвратить конфликт между пациентом и больницей.

Подготовкой специалистов такого уровня занимаются ведущие медицинские вузы страны. Страховые представители проходят специальный цикл обучения и итоговое тестирование, по результатам которого выдается соответствующее свидетельство.

Как отмечают в АО «СК «Чувашия-Мед», 24 сотрудника компании уже повысили свою квалификацию по программе подготовки страховых представителей в здравоохранении и приступят к своим непосредственным обязанностям с января 2017 года.

Внедрение института страхового представителя в Чувашской Республике идет полным ходом. Каждый застрахованный по ОМС гражданин уже может получить ответ на все интересующие его вопросы в правовом поле обязательного медицинского страхования, позвонив по телефону «горячей линии» контакт-центра Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики. Звонок на «горячую линию» бесплатный, работает она круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Вниманию застрахованных!

Узнать контактные данные вашего страхового представителя вы можете по телефону бесплатного вызова 8 800 250 02 26 (прием звонков: с 8.00 до 17.00) и на официальном сайте АО «СК «Чувашия-Мед» в сети Интернет: www.sbk21.ru.

Необходимые разъяснения по вопросам реализации своих прав на бесплатную медицинскую помощь застрахованные могут получить по телефону круглосуточной линии контакт-центра ТФОМС Чувашской Республики 8 800 770 09 55. Реклама

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