Льготы для малого бизнеса

Еще в начале этого года в Чебоксарах было подписано Соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров республики и Корпорацией «МСП», которая поддерживает местный бизнес. В рамках соглашения представителям малого и среднего предпринимательства Чувашии, реализующим инвестиционные проекты в неторговой сфере, предоставляется льготное кредитование.
В рамках программы льготного кредитования предприниматели могут брать кредиты в сумме от 10 млн. рублей до 1 млрд. рублей на модернизацию и реконструкцию производства, приобретение необходимого оборудования или на запуск новых проектов по весьма привлекательным ставкам: 10,6 процента – для субъектов малого предпринимательства и 9,6 процента – для среднего.
Сегодня более 30 представителей малого и среднего бизнеса обратились в Корпорацию «МСП» для участия в программах финансовой поддержки. Среди тех, кто уже получил помощь в реализации своих проектов: «Техническое перевооружение линии по производству детской обуви» (ООО «Яхтинг»), «Расширение и модернизация производства электротехнической продукции» (ООО «Завод Энергомаш»).
Подробно о льготном кредитовании и возможности участия в программах можно узнать в Минэкономразвития Чувашии по тел. (8352) 64-20-54 или по электронной почте – indust34@cap.ru.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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