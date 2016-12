Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Главное, Культура Чувашский – без перевода К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА МОЖНО ПОДХОДИТЬ ТВОРЧЕСКИ Лучшая школа по развитию чувашеведения – такой титул теперь имеет школа № 10 города Чебоксары. Инициатором необычного конкурса выступили Чувашский национальный конгресс и Министерство образования республики. По их мнению, правильное оформление учебных заведений является одним из важных условий успешности процесса обучения родному языку.

Как рассказали в конце ноября на чествовании школ, отличившихся в названном конкурсе, смотр проходил с февраля нынешнего года в два этапа. Сначала лучшее учебное заведение выбирали на уровне района, затем – на республиканском уровне. В финал конкурса вышли пять школ, которые и разыграли между собой призовые места. Третьего места удостоились Калайкасинская средняя школа Моргаушского района и лицей № 18 г. Новочебоксарска, на втором месте – Новочурашевская средняя школа Ибресинского района и школа № 60 города Чебоксары. Победительницей же, как уже отметили, признали школу № 10 столицы республики.

Лауреатам были вручены Благодарности Главы республики и денежные сертификаты. За первое место – на 50000 рублей, за второе – на 25000, за третье – на 15000. Сертификаты вручались от имени ЧНК, но активисты конгресса отметили, что Николай Угаслов вложил в благое дело личные средства. Кстати, сертификат от президента ЧНК на 10000 рублей получила и Нелли Краснова, учитель чувашского языка и начальных классов Новочебоксарской гимназии № 6, которая нынче удостоилась Гран-при конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков-2016».

Как известно, чувашский язык изучается во всех школах республики, так как он второй государственный язык в республике. А значит, все – и вывески, постоянные экспозиции, наглядные пособия и другое – в учебных заведениях должно быть оформлено на обоих государственных. Как же обстоят дела в действительности?

«Во втором этапе конкурса принимали участие 17 школ. В дальнейшем, надеемся, их будет больше, конкурс намерены продолжить, – рассказал председатель комитета по образованию и науке Чувашского национального конгресса Геронтий Никифоров. – Во всех учебных заведениях созданы неплохие условия для изучения родного языка, и количество часов соответствует требованиям. При выборе лучших жюри не только смотрело на эстетичность оформления школы, но и учитывало наличие учебников, книг, газет и журналов на чувашском. Оценивало кабинеты чувашского языка и литературы с точки зрения их соответствия современным требованиям. При этом оценку ставили не только по представленным бумагам/документам, а обязательно выезжали на место, чтобы все увидеть собственными глазами».

Школы-лауреаты, по словам Никифорова, объединяет неординарный подход к процессу обучения чувашскому языку. Например, в Новочурашевской (Ибресинский район) и Калайкасинской (Моргаушский) имеются свои этнографические музеи. И такой симбиоз – мини-музей, где хранятся предметы старины и современные технологии, – позволяет знакомство с историей и культурой родного народа делать более интересным, увлекательным, лучше понимать национальные ценности. Подняться на ступеньку выше первой из этих двух школ помог «Чаваш ваййи», который стал традиционным школьным праздником.

А чебоксарская школа № 10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева покорила жюри еще и своим новаторством. Она не только участвует во многих республиканских проектах, но и сама зачастую является их инициатором. К примеру, с нынешнего учебного года уже в нескольких школах Чебоксар и Новочебоксарска реализуется беспереводный метод обучения чувашскому языку.

Проект под руководством исполнительного директора школы иностранных языков «Язык для успеха», преподавателя итальянского, французского, чувашского языка и языка эсперанто Александра Блинова не только рожден в стенах десятой школы, но и используемое при этом учебное пособие (для русских школ) «Кала-ха (Скажи, пожалуйста). Чаваш челхи. 1 класс. Вырас шкуленчи чаваш челхине верентмелли верену пособийе» разработано здесь же. Единомышленниками и соавторами известного языковеда стали преподаватели чувашского языка и литературы Юлия Анисимова, Алина Егорова, учитель начальных классов Надежда Григорьева. Теперь авторы трудятся над доработкой одноименного сайта, который, по их мнению, станет вспомогательным ресурсом к учебному пособию. Сайт рассчитан и на родителей, и на преподавателей, и на учащихся.

Суть беспереводного метода обучения – задания на уроках даются только на чувашском. Если ученик чего-то не понимает, то учитель ему помогает, но не фразами на русском, а жестами, действиями или указанием на окружающие предметы. Рассказывая о своем методе, экспериментаторы апеллируют к тому, что маленькие дети именно таким образом учат язык, и потому, по их мнению, этот способ самый эффективный.

По словам Александра Блинова, «Кала-ха» – это в некотором смысле продолжение предыдущего проекта, который также был апробирован в десятой школе и предполагал изучение части предметов на чувашском языке. Для реализации проекта в 2010 году в школе был набран экспериментальный первый класс, в котором кроме самого чувашского языка часть предметов преподавалась на чувашском языке. (Кстати, о нем писала и наша газета: «Два языка – два ума», «СЧ» от 23.04.2010). Для начала это были предметы, которые не требуют сложных объяснений: физкультура, музыка, рисование, окружающий мир, а по мере «взросления», в старших классах, к ним должны были прибавиться еще несколько предметов.

К сожалению, в чистом виде эксперимент продолжался только два года. Причин его прекращения несколько. При этом, отмечают экспериментаторы, проблема не в родителях и не в детях – ни те, ни другие не против изучать чувашский в школе. Одна из главных – изменение образовательных стандартов Минобразования России. В соответствии с требованиями учебное заведение не могло в первом классе отводить пять часов в неделю на чувашский язык. Правда, учителя десятой школы выход нашли – необходимые по проекту часы начали набирать дополнительными факультативными часами. Но чистота проекта, по словам Блинова, была потеряна.

Ну а вторая причина того, что эксперимент пришлось свернуть, это невозможность организовать в старших классах преподавание некоторых предметов на чувашском языке. Скажем, математики или географии. Для этого нет ни учителей-предметников, ни специалистов, готовых, скажем, написать учебник по математике или географии на чувашском… А между тем эксперимент подтвердил, что преподавание части предметов на родном языке дает намного больше, нежели когда язык изучается только как предмет.

Сегодня ребята из экспериментального класса учатся в седьмом классе. По утверждениям преподавателей (удалось поговорить почти со всеми шестью учителями чувашского языка и литературы школы), чувашским языком они владеют значительно лучше, чем те, кто обучался по обычной программе. Все ребята в этом классе понимают чувашский без перевода и свободно могут говорить на основные темы, которые нужны в обиходе.

Радетели чувашского языка уверены: смысл в том, чтобы в начальных классах отводить на его изучение как можно больше часов, есть. Именно в этом возрасте закладывается основа – разговорная речь, а когда есть фундамент, «строить» дальше легче. И есть надежда, что, наконец, получится научить городских детей разговаривать на втором в республике государственном языке…

