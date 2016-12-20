Чувашский – без перевода

К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА МОЖНО ПОДХОДИТЬ ТВОРЧЕСКИ
Лучшая школа по развитию чувашеведения – такой титул теперь имеет школа № 10 города Чебоксары. Инициатором необычного конкурса выступили Чувашский национальный конгресс и Министерство образования республики. По их мнению, правильное оформление учебных заведений является одним из важных условий успешности процесса обучения родному языку.
Как рассказали в конце ноября на чествовании школ, отличившихся в названном конкурсе, смотр проходил с февраля нынешнего года в два этапа. Сначала лучшее учебное заведение выбирали на уровне района, затем – на республиканском уровне. В финал конкурса вышли пять школ, которые и разыграли между собой призовые места. Третьего места удостоились Калайкасинская средняя школа Моргаушского района и лицей № 18 г. Новочебоксарска, на втором месте – Новочурашевская средняя школа Ибресинского района и школа № 60 города Чебоксары. Победительницей же, как уже отметили, признали школу № 10 столицы республики.
Лауреатам были вручены Благодарности Главы республики и денежные сертификаты. За первое место – на 50000 рублей, за второе – на 25000, за третье – на 15000. Сертификаты вручались от имени ЧНК, но активисты конгресса отметили, что Николай Угаслов вложил в благое дело личные средства. Кстати, сертификат от президента ЧНК на 10000 рублей получила и Нелли Краснова, учитель чувашского языка и начальных классов Новочебоксарской гимназии № 6, которая нынче удостоилась Гран-при конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков-2016».
Как известно, чувашский язык изучается во всех школах республики, так как он второй государственный язык в республике. А значит, все – и вывески, постоянные экспозиции, наглядные пособия и другое – в учебных заведениях должно быть оформлено на обоих государственных. Как же обстоят дела в действительности?
«Во втором этапе конкурса принимали участие 17 школ. В дальнейшем, надеемся, их будет больше, конкурс намерены продолжить, – рассказал председатель комитета по образованию и науке Чувашского национального конгресса Геронтий Никифоров. – Во всех учебных заведениях созданы неплохие условия для изучения родного языка, и количество часов соответствует требованиям. При выборе лучших жюри не только смотрело на эстетичность оформления школы, но и учитывало наличие учебников, книг, газет и журналов на чувашском. Оценивало кабинеты чувашского языка и литературы с точки зрения их соответствия современным требованиям. При этом оценку ставили не только по представленным бумагам/документам, а обязательно выезжали на место, чтобы все увидеть собственными глазами».
Школы-лауреаты, по словам Никифорова, объединяет неординарный подход к процессу обучения чувашскому языку. Например, в Новочурашевской (Ибресинский район) и Калайкасинской (Моргаушский) имеются свои этнографические музеи. И такой симбиоз – мини-музей, где хранятся предметы старины и современные технологии, – позволяет знакомство с историей и культурой родного народа делать более интересным, увлекательным, лучше понимать национальные ценности. Подняться на ступеньку выше первой из этих двух школ помог «Чаваш ваййи», который стал традиционным школьным праздником.
А чебоксарская школа № 10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева покорила жюри еще и своим новаторством. Она не только участвует во многих республиканских проектах, но и сама зачастую является их инициатором. К примеру, с нынешнего учебного года уже в нескольких школах Чебоксар и Новочебоксарска реализуется беспереводный метод обучения чувашскому языку.
Проект под руководством исполнительного директора школы иностранных языков «Язык для успеха», преподавателя итальянского, французского, чувашского языка и языка эсперанто Александра Блинова не только рожден в стенах десятой школы, но и используемое при этом учебное пособие (для русских школ) «Кала-ха (Скажи, пожалуйста). Чаваш челхи. 1 класс. Вырас шкуленчи чаваш челхине верентмелли верену пособийе» разработано здесь же. Единомышленниками и соавторами известного языковеда стали преподаватели чувашского языка и литературы Юлия Анисимова, Алина Егорова, учитель начальных классов Надежда Григорьева. Теперь авторы трудятся над доработкой одноименного сайта, который, по их мнению, станет вспомогательным ресурсом к учебному пособию. Сайт рассчитан и на родителей, и на преподавателей, и на учащихся.
Суть беспереводного метода обучения – задания на уроках даются только на чувашском. Если ученик чего-то не понимает, то учитель ему помогает, но не фразами на русском, а жестами, действиями или указанием на окружающие предметы. Рассказывая о своем методе, экспериментаторы апеллируют к тому, что маленькие дети именно таким образом учат язык, и потому, по их мнению, этот способ самый эффективный.
По словам Александра Блинова, «Кала-ха» – это в некотором смысле продолжение предыдущего проекта, который также был апробирован в десятой школе и предполагал изучение части предметов на чувашском языке. Для реализации проекта в 2010 году в школе был набран экспериментальный первый класс, в котором кроме самого чувашского языка часть предметов преподавалась на чувашском языке. (Кстати, о нем писала и наша газета: «Два языка – два ума», «СЧ» от 23.04.2010). Для начала это были предметы, которые не требуют сложных объяснений: физкультура, музыка, рисование, окружающий мир, а по мере «взросления», в старших классах, к ним должны были прибавиться еще несколько предметов.
К сожалению, в чистом виде эксперимент продолжался только два года. Причин его прекращения несколько. При этом, отмечают экспериментаторы, проблема не в родителях и не в детях – ни те, ни другие не против изучать чувашский в школе. Одна из главных – изменение образовательных стандартов Минобразования России. В соответствии с требованиями учебное заведение не могло в первом классе отводить пять часов в неделю на чувашский язык. Правда, учителя десятой школы выход нашли – необходимые по проекту часы начали набирать дополнительными факультативными часами. Но чистота проекта, по словам Блинова, была потеряна.
Ну а вторая причина того, что эксперимент пришлось свернуть, это невозможность организовать в старших классах преподавание некоторых предметов на чувашском языке. Скажем, математики или географии. Для этого нет ни учителей-предметников, ни специалистов, готовых, скажем, написать учебник по математике или географии на чувашском… А между тем эксперимент подтвердил, что преподавание части предметов на родном языке дает намного больше, нежели когда язык изучается только как предмет.
Сегодня ребята из экспериментального класса учатся в седьмом классе. По утверждениям преподавателей (удалось поговорить почти со всеми шестью учителями чувашского языка и литературы школы), чувашским языком они владеют значительно лучше, чем те, кто обучался по обычной программе. Все ребята в этом классе понимают чувашский без перевода и свободно могут говорить на основные темы, которые нужны в обиходе.
Радетели чувашского языка уверены: смысл в том, чтобы в начальных классах отводить на его изучение как можно больше часов, есть. Именно в этом возрасте закладывается основа – разговорная речь, а когда есть фундамент, «строить» дальше легче. И есть надежда, что, наконец, получится научить городских детей разговаривать на втором в республике государственном языке…