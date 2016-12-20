Новый год ждут не только дети

Зима в Чебоксары пришла рано. Уже в начале ноября завалила снегом, ударила морозом. И, конечно же, душа сразу запросила новогоднего настроения. Откладывать в администрации города подготовку к празднику, к счастью, не стали, и уже 9 декабря на площади Республики зажглась всеми огнями двадцатиметровая красавица ель. Чтобы столица Чувашии не тонула в зимнем мраке, к середине декабря она была полностью расцвечена иллюминацией и световыми инсталляциями. Праздничные мероприятия проходят не только в центре Чебоксар, свои рождественские и новогодние елки устраивают Дворцы и Дома культуры, школы и детские сады. Причем упор в этот раз делается не на развлечения, а на активный отдых, на спортивные конкурсы и соревнования по зимним видам спорта.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

С самого начала декабря Чебоксары украшены по-новогоднему.

Улицы и дворы, парки и скверы освещены яркой иллюминацией, о наступающем празднике напоминают и световые арки, и инсталляции. Стараниями предприятий и организаций по идеям городских дизайнеров в Чебоксарах буквально расцвели две тысячи новогодних объектов, в том числе:

1000 световых деревьев;

100 световых конструкций;

120 живых елей;

100 искусственных елей;

30 световых арок, витражей и консолей.

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

24 декабря в Чебоксары приедет главный Дед Мороз и на Красной площади объявит, что новогодние торжества начинаются!

С этого дня и вплоть до конца школьных зимних каникул на площади будет работать резиденция Деда Мороза, где можно написать письмо с пожеланиями и посетить мастер-класс по изготовлению подарков. Здесь же в праздничные дни пройдут спектакли театра волшебных сказок, напоминающие о традиционных народных представлениях. А в ночь с 31 декабря на 1 января Красная площадь станет главным городским местом для встречи Нового года. Праздничное представление продлится с 22 до 2 часов ночи. На большом экране можно будет увидеть поздравление Президента России Владимира Путина. А завершится празднование возле 14-метровой украшенной ели красочным фейерверком.

Кроме того, всю зиму, вплоть до марта, на Красной площади будет работать самый большой в республике каток, в 3 тысячи кв. метров, где во время зимних каникул организуют мастер-классы по фигурному катанию. Любители активного отдыха также могут выбрать катания на снегоходах, «бананах», «ватрушках» и поболеть на хоккейном турнире Школьной лиги.

С ОЛИМПА НА КОНЬКАХ

Одна из главных елок в Чебоксарах пройдет в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

На нее приглашены 4500 чебоксарских детей, которые вживую увидят выступление российских олимпийских чемпионов Натальи Бестемьяновой, Игоря Бобрина и Андрея Букина в постановке «Золушка». В числе гостей – школьники, отличившиеся в учебе, спорте и общественных делах, а также ребята из малоимущих семей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все они получат сладкие подарки.

ЛЕС ПРЕВРАТИЛСЯ В ДВОРЕЦ

Сказочную атмосферу «Щелкунчика» создали в Лакреевском лесу.

Парк украсили декоративными арками с елочными украшениями и декорациями, изображающими бал. Фигуры героев сказки и световые инсталляции под люстры дополнили атмосферу дворцового маскарада. Но главным сюрпризом стал каток, созданный прямо на центральных аллеях парка. Здесь можно кататься на коньках и любоваться зимней красотой Лакреевского леса. Причем многослойный лед был уложен профессиональной техникой. В парке есть прокат не только коньков, но и лыж, для которых проложена трасса. А для детей готова деревянная горка с прокатом «ватрушек». С 24 декабря в парке начнет работу резиденция сказок, где гостей ждут Мороз Иванович Декабрь и главная героиня «Щелкунчика», чтобы показать кукольный спектакль.

ПЕТУХ КРАСНЫЙ – СОВСЕМ НЕОПАСНЫЙ

Символ года, Красный огненный петух, займет свое место на проспекте Ленина.

Специально для Чебоксар большую куклу изготовил мастер Александр Жигарев. Высота петушка – два метра, сделан он из ткани, натянутой на укрепленный каркас. Установят новый символ года в центре города, в скверике чуть пониже гостиницы «Чувашия», предположительно, в пятницу, 23 декабря. Специально изготовят снежный постамент, чтобы петушок красовался издалека. А до этого торжественного момента красно-желтый красавец находится в холле первого этажа администрации Ленинского района, где с ним охотно фотографируются все желающие.

НА МАРШЕ – СКАЗКИ

Еще одна премьера в череде новогодних праздников – «Парад сказок».

К этому событию вовсю готовятся городские школы: дети вместе с родителями и учителями придумывают костюмы, чтобы пройтись в торжественном шествии 24 декабря. Предполагается, что число участников составит не менее 400 человек. А потом все они соберутся в хороводе вокруг елки на Красной площади.

«ЖИВЫЕ УРОКИ» О ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ

В детском парке имени космонавта А.Г. Николаева вдохновились темой сурового Севера.

Резиденцию Снежной королевы здесь открыли в прошлые выходные. Уникальный зооуголок «Ковчег», где вместе зимуют и верблюд, и обезьяны, и черные лебеди, давно стал центром развлечений для детворы и взрослых. В дни каникул в «Ковчеге» пройдут «живые уроки» о любви к природе, мастер-классы и игровые квесты. На сцене и праздничной поляне покажут интерактивные спектакли, будут проводиться викторины и конкурсы.

Едва похолодало, как гости парка стали приходить на большую горку для катания на надувных санях. Для тех же, кто предпочитает коньки, залит каток и работает прокат.

МАЛ, ДА УДАЛ

Северный олень по имени Купидон – тоже символ этого Нового года для чебоксарцев.

Начиная с 9 декабря он катает по Красной площади детвору. Как известно, молодой обитатель Крайнего Севера находится в Чувашии около полугода. Родился он в Ханты-Мансийском автономном округе и был преподнесен в качестве подарка одному из жителей республики. Сейчас Купидон переехал жить в зооуголок «Ковчег», где находится под присмотром специалистов. Между прочим, в зооуголке уже обитает несколько оленей, правда, другой породы, и Купидон по размеру меньше своих собратьев. В Чувашии северному гостю пришлось учиться питаться не привычным мхом ягелем, а комбикормом, но возить упряжки он умеет. Увидеть Купидона на Красной площади можно будет все новогодние каникулы, сообщили в администрации города.

НЕ ДОГОНИШЬ, ТАК СОГРЕЕШЬСЯ

Есть куда податься и любителям активного отдыха.

В Чебоксарах работает 15 катков, куда можно прийти со своим инвентарем или взять его напрокат. Среди них в основном открытые площадки – стадионы «Олимпийский», «Энергия» и «Волга», парки «Лакреевский лес», имени А.Г. Николаева, 500-летия Чебоксар и другие. Но есть и закрытые – Ледовый дворец и стадион «Спартак». Для любителей лыж трассы проложены в 16 точках: в Берендеевском лесу, в лесопарке по улице Гузовского, в лесном массиве в новоюжном районе и других местах, учитывая лыжные базы города и территорию в Заволжье. По информации горадминистрации, по 15 адресам также обустроены хоккейные дворовые площадки.