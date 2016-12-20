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Главное, Культура
Вальс не устарел, а будто родился заново

В январе Морис Яклашкин и его капелла приглашают на другую новую программу, полную сюрпризов.СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА ПРИГОТОВИЛА СЮРПРИЗ МЕЛОМАНАМ

Художественный руководитель Чувашской академической симфонической капеллы Морис Яклашкин давно мечтал начать в Чебоксарах серию музыкальных программ по примеру знаменитых новогодних Штраус-концертов, что уже много лет проходят в Вене 31 декабря.
В этом году такой проект хора и оркестра Чувашской симфонической капеллы реализован. И даже назван похоже – «Новогодний Венский вальс». Правда прошел он не 31 декабря, а немного пораньше. Но настроение самого долгожданного и яркого праздника музыкантам и солистам передать удалось.
Маэстро Морис и Наталья Яклашкины не стали делать моноавторскую программу пусть и великого венца. Концерт открыла пьеса для органа, создав уютное рождественское настроение. А кроме шедевров Иоганна Штрауса в программе звучали и вальсы Михаила Глинки и Арама Хачатуряна, Евгения Доги и Жака Оффенбаха, а также автора многих известных вальсов, французского дирижера и пианиста Эмиля Вальдтейфеля.
То есть наша симфоническая капелла представила еще и своеобразный путеводитель по самым изысканным вальсам разных времен. Хотя все же царил на этом искрометном празднике именно автор вечных сказок «Венского леса». А кроме музыки был представлен и театр. Юлия Маркитанова, Василий Николаев и Константин Москалев сыграли целую сцену из спектакля, терцет из оперетты «Летучая мышь».
Не остались зрители и без искусства танца – прямо в зале под звуки вальса плавно кружились победители конкурсов бального танца. Без доли театральности не обошлось и исполнение польки «Шампанское», которое и на родине автора любят расцветить выдумками. Например, вынести дирижеру бокал с искрящимся напитком. Всем чебоксарским меломанам хорошо известен неподражаемый артистизм Мориса Яклашкина. Его дочь, которая уже несколько лет наравне с известным маэстро выступает в различных программах, ничуть ему не уступает, а то и дает фору. Вот и «Шампанское» заискрилось под ее руками.
Зрители уже приготовились к тому, что такие концерты станут в Чебоксарах праздничной традицией.

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Метки: Главное, Культура, .

22.12.2016 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

Один комментарий на запись «Вальс не устарел, а будто родился заново»

  1. Светлана написал 22.12.2016 09:16

    где именно прошло это прекрасное мероприятие?

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