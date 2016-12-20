Канцелярские фразы, которые портят русский язык

ОСТОРОЖНО, ОНИ ХОТЯТ ПРОНИКНУТЬ И В ВАШУ РЕЧЬ

Доброго времени суток! или Добрый день!

Правильно: добрый день!

Подозреваем, многие потеряли дар речи, увидев тут любимое многими письменное обращение «доброго времени суток». Несогласных будет примерно так же много, как и защитников фразы «я тебя услышал». По речевому этикету (потому что приветствия регулируются нормами, а не правилами языка) лучше писать «по старинке»: доброе утро/день/вечер или «здравствуйте!». Вы наверняка скажете, что мы живем все в разных часовых поясах, и странно писать «доброе утро», когда у адресата, возможно, глубокая ночь. Но для этого существует универсальное приветствие «добрый день» или «здравствуйте».

Еще одна причина, по которой не нужно писать «доброго времени суток», заключается в неправильном падеже. Лингвист Максим Кронгауз объясняет в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва», что в русском языке родительный падеж употребляется чаще при прощании («счастливого пути!», «удачи!»), а с приветствиями – именительный падеж («добрый вечер!» вместо «доброго вечера!»). Кстати, к таким «уродцам» речевого этикета Кронгауз относит и приветствие «доброй ночи!», которое в других языках употребляется только как прощание.

Имеет место быть или Имеет место.

Правильно: имеет место.

Здесь уже не о речевом этикете. Выражение «имеет место быть» – грамматически неправильное. Получилось оно из-за неудачного сложения двух других выражений-канцеляризмов «имеет место» и «имеет быть». Как минимум нужно убрать третье слово «быть», а лучше – заменить другим глаголом, подходящим по смыслу.

Максим является школьником или Максим – школьник.

Правильно: Максим – школьник.

Глагол «является» – аналог английского to be. И когда его употребляют в русском, это выглядит как плохой перевод с английского, потому что в русском языке такой глагол просто не нужен. Хотя у него много поклонников в деловой речи. Сравните: «Эта школа является лучшей в городе» или «Эта школа – лучшая в городе». Без несуразного «является» смысл остался прежним, а выглядит предложение человечнее.

По материалам сайта мel.fm