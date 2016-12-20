Вот уж где борьба за мяч!

Игровые виды спорта регби и регбол не только схожи названиями – оба они культивируются на территории Чувашии.
Регбол, силовая игра с элементами борьбы, баскетбола и регби, как вид спорта официально возник в России в 1999 году. Наша республика на данный момент является здесь одним из лидеров, что и подтвердил только что завершившийся в Екатеринбурге очередной национальный чемпионат. Сборная Чувашии финишировала на втором месте вслед за мощной командой Ростова-на-Дону – в финале ростовчане более чем убедительно переиграли нашу команду со счетом 19:8.
Регби же появился на свет в далеком 1845 году в Англии – как ответвление старого доброго футбола. Его даже называют иногда «хулиганским футболом», хотя здесь и действуют строгие правила командной игры. В нашей республике регби начали развивать лишь несколько лет назад, и в Чебоксарах до недавнего времени действовал единственный в регионе регби-клуб «Молот». Но буквально на днях появилась еще одна команда – РК ЧГУ, на базе Чувашского государственного университета. Тренирует этих ребят руководитель республиканской федерации регби Артем Розанов. Его подопечные уже успели съездить в Йошкар-Олу на первые свои соревнования.
– Планируем весной провести в Чебоксарах студенческое первенство ПФО в олимпийской дисциплине регби-7, попасть в призеры и осенью будущего года поехать на финал всероссийской Универсиады в Сочи, – сообщил Артем Розанов корреспонденту «СЧ».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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