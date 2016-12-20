Лента спортивных новостей

Комплекс ГТО. Почти две сотни сторонников здорового образа жизни из разных городов и районов Чувашии в качестве новогоднего подарка получили на руки значки отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Из них золотые – 116 человек. Это те, кто успешно справился с испытаниями в июле – сентябре текущего года.

Легкая атлетика. Три представителя нашей республики внесли зачетные баллы в победу сборной России по итогам «Матча четырех» среди ветеранов спорта, состоявшегося в Казанском легкоатлетическом манеже. Отличились скороход Виктор Семенов, спринтер Василий Шоркин, прыгун в высоту Игорь Свинцов. В матче также выступили команды Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана.

Тайский бокс. Семь наград разного достоинства взяли наши бойцы по результатам завершившегося в Нижнем Новгороде престижного международного турнира «Кубок содружества». А самый успешный Денис Павлов стал также первым в Чувашии мастером спорта по тайскому боксу.

Футбол. Игрок питерского «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Александр Анюков посетил Цивильскую исправительную колонию № 9 по приглашению руководства учреждения. Во время встречи он пообщался с осужденными, раздал автографы, сделал памятные снимки.

Адаптивный спорт. В целях реализации государственной программы «Доступная среда» спортивно-адаптивная школа в Чебоксарах получила новый микроавтобус для перевозки детей, занимающихся здесь физкультурой и спортом, а также три беговые дорожки-тренажера.

Маунтинбайк. Воспитанники республиканской спортшколы № 7 Станислав Осипов и Олеся Крылова завершают тренировочные сборы в составе сборной России. Тренировки в течение двух недель проходили в Алуште (Крым).

Каратэ. Спортсмены Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря и Моргаушского района представили республику в Перми на чемпионате и первенстве России по каратэ-до (версия SKIF). Итог их выступления – три золотые, шесть серебряных, девять бронзовых наград.