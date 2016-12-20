С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%

С нового года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые предусматривают 30-процентную скидку на государственные пошлины. Изменения коснуться тех, кто подаст заявление о предоставлении государственной услуги в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Например, при подаче заявления на оформление заграничного паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) непосредственно в подразделение по вопросам миграции размер госпошлины составит 3500 рублей, а в случае, когда заявление будет подано через сайт gosuslugi.ru размер госпошлины снизится до 2850 рублей.
Поправки в законодательство уже внесены и вступают в силу 01 января 2017 года.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.