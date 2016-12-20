С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%

С нового года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые предусматривают 30-процентную скидку на государственные пошлины. Изменения коснуться тех, кто подаст заявление о предоставлении государственной услуги в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Например, при подаче заявления на оформление заграничного паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) непосредственно в подразделение по вопросам миграции размер госпошлины составит 3500 рублей, а в случае, когда заявление будет подано через сайт gosuslugi.ru размер госпошлины снизится до 2850 рублей.

Поправки в законодательство уже внесены и вступают в силу 01 января 2017 года.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике