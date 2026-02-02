Труд — крут

Так звучит девиз российских студенческих отрядов, которые в этом году отмечают свое 25-летие.

На самом деле движение гораздо старше: оно берет начало в советские годы, когда первые добровольцы отправились на освоение целинных земель. Через студотряды прошло много выдающихся личностей, и современное поколение помнит о них. В фойе ДК ЧГУ имени И.Н. Ульянова была представлена фотовыставка «ТОПовая смена», запечатлевшая лидеров страны, начинавших свой путь в стройотрядах: Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, Сергея Собянина.

Однако праздничная атмосфера была пропитана не только ностальгией, но и гордостью за настоящее. Председатель правления Чувашского регионального отделения «РСО» Юлия Аланова призвала оставить в прошлом разговоры о восстановлении движения: «Отряды возрождаются, отряды возрождаются… Да хватит уже, возродились мы! 25 лет — это возраст, когда можно сказать, что мы уже взрослые и состоявшиеся».

Слова Юлии подтверждаются фактами: по итогам 2025 года региональное отделение было официально признано одним из лидирующих в стране. На всероссийском этапе конкурса, проходившем в Москве, наша республика удостоилась почетного второго места в группе регионов с численностью студентов от 30 до 65 тыс. человек. Это общая победа каждого бойца, командира и комиссара.

Фойе ДК стало местом теплых встреч, повсюду слышались радостные приветствия друзей, которые давно не виделись. Заняться им было чем: для молодежи устроили конкурс по станциям, совсем как в лагере. Ребята собирали пары в играх на память, сражались в огромную дженгу, мастерили браслеты из бусин и создавали 3Д-стикеры.

Важны и содержание, и форма

Параллельно с развлекательной программой проходил карьерный форум «Жить и работать в Чувашии». У стендов работодателей студенты узнавали о возможностях в компаниях-партнерах. Один из главных плюсов движения — это реальный шанс пройти стажировку на различных предприятиях и набраться опыта в будущей профессии. Движение республики включает в себя строительные, медицинские, сервисные, производственные и педагогические направления.

Так, сотрудница Минсельхоза Чувашии Анна Гаврилова, курирующая сельскохозяйственные и путинные отряды, отметила, что студенты активно едут работать на Дальний Восток. «Ребята за месяц-полтора зарабатывают очень хорошие деньги, — подчеркнула она в беседе с корреспондентом «СЧ». — Для тех, кто трудится только в летний период, это существенные суммы. Сейчас как раз идет подготовка и набор на новые трудовые проекты на Камчатку».

Среди студентов есть и те, кто работает не за зарплату, а исключительно «по зову сердца». Например, это участники акции «Снежный десант». В Чувашии действуют два таких отряда — «Лайка» и «Заряд». Они оказывают помощь в селах и деревнях. Боец «Лайки» Никита Краснов рассказывает, что такие выезды объединяют самых разных ребят. Неважно, учишься ты на строителя, вожатого или проводника — в десанте все на равных. Студенты успевают все: и сугробы у домов раскидать, и дров наколоть, и даже организовать концерты для местных жителей. За одну зиму ребята совершают до семи выездов. Для Никиты это первый сезон в десанте, он признается, что реальность полностью совпала с его ожиданиями — в приятной компании мороз не страшен.

Движение не стоит на месте и постоянно расширяет свои границы, обращая взор и на тех, кто еще только определяется с будущей профессией. Руководитель регионального штаба Дмитрий Трынов отметил важность преемственности поколений: «Здесь каждый вносит вклад как в развитие себя, так и в развитие нашего региона и страны. С недавних пор мы начинаем уделять внимание школьникам — это трудовые отряды подростков. Стараемся искать работодателей, которые готовы принимать на работу ребят, еще не достигших 18-летия».

Зал ДК был заполнен бойцами в фирменных куртках-целинках. Сами ребята рассказывают, что эта форма накладывает большую ответственность: нужно быть дисциплинированными, серьезными. Кстати, свою целинку получил и Глава Чувашии.

Обращаясь к активистам, Олег Николаев подчеркнул важность практического опыта: «Учеба становится навыком, когда человек реализует все на практике, получает результат, ошибается. Именно это дает возможность стать профессионалом своего дела, востребованным и самореализованным. Сегодняшний день ярко отражает такой подход: вы интересуетесь многими направлениями, посещаете разные регионы и кладете в свой актив ценный багаж знаний». Глава республики отметил, что Правительство Чувашии продолжит создавать условия для развития сфер, которые интересны молодежи.

Ярким подтверждением того, что отряды объединяют сердца, стали ведущие торжественного вечера — молодая семья Гурьяновых. Пара познакомилась именно благодаря РСО. Дмитрий уже успел окончить медицинский факультет, а Анастасия завершает обучение в магистратуре педагогического университета. Праздничная программа на сцене была наполнена энергичными танцами. Завершился вечер по-домашнему тепло: на сцену вышли ребята с гитарами, зал встал, и сотни голосов в унисон запели популярные песни студенческих отрядов. Трудовое движение Чувашии — это не просто строчки в рейтинге, а живая энергия, способная свернуть горы.

Вожатый — и артист, и управленец, и психолог

Кстати, педагогический отряд «ЧуГУнок» в этом году получил переходящее знамя Главы Чувашской Республики. Нам удалось пообщаться с одним из бойцов этого объединения. Михаил Амусов уже третий год посвящает свое лето работе с детьми, но началось все случайно — на первом курсе молодой человек просто зашел на собрание за компанию с одногруппником. Друг передумал, а Михаил нашел дело по душе.

Главное отличие работы в педагогическом отряде от обычных поездок вожатым — это четкая организация. За спиной у студентов стоит опытный штаб, который берет на себя всю бумажную волокиту и поиск надежных мест. Прежде чем выйти к детям, ребята проходят серьезную подготовку. На лекциях и практических занятиях они учатся ответственности, правильному общению и играм. Интересно, что и сама учеба построена по принципу лагеря, чтобы будущие наставники могли прочувствовать все на себе. По окончании курса каждому выдают сертификат вожатого, а наиболее активные участники со временем становятся кураторами или входят в руководящий состав.

За время практики Михаил успел поработать на юге, в поселках Сукко и Кабардинка, где каждый день становился проверкой на креативность и выдержку. На «целине» — так в отрядах называют трудовой период — вожатый превращается и в управленца, и в артиста, и в психолога. Жизнь с детьми полна забавных историй. Парень с улыбкой вспоминает подопечного, который пытался увезти домой целую гору морских камней. Мальчик распихал их по всем карманам, в капюшон и даже в порванную подошву ботинка. Бывают и более экзотические случаи: один ребенок зачем-то проглотил монетку и до самого конца смены носил соответствующее прозвище.

Но иногда воспитанники становятся для наставников примером для подражания. Так, одна из подопечных поразила Амусова своим невероятным трудолюбием и талантом: за смену она подготовила более сорока различных декораций. Маленькая художница создавала огромные шоколадки из картона, рисовала плакаты и мастерила реквизит для каждой постановки. Глядя на такую самоотдачу, Михаил и сам учился работать усерднее, ведь энергия детей помогает не просто справляться с нагрузками, но и по-настоящему заряжаться общим делом.

Такая насыщенная жизнь позволяет раскрыть способности, которые точно пригодятся в будущей профессии. Помимо трудовых смен, будни студентов наполнены квизами, праздниками и масштабными слетами. Все это создает особую атмосферу братства, с которой трудно расстаться. Но даже после выпуска из университета Михаил сможет продолжать поездки в лагеря — вожатская деятельность доступна молодежи до 25 лет.