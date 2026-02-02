ВТБ расширил функционал своего чата

ВТБ Онлайн обновил свой чат и запустил новые разделы, расширив функционал для удобства пользователей. Теперь помимо стандартной переписки с оператором клиентам прямо из чата доступны звонок в банк, регистрация обращений, поиск банкоматов и отделений, а также тематические каналы с новостями из мира финансов.

В привычном чате ВТБ Онлайн теперь три раздела: «Поддержка», «Связь с банком» и «Каналы». Два первых потребуются для чата с оператором или звонка в банк, а третий содержит информационные посты — от скидок и предложений по кешбэку до советов по безопасности и подробному описанию финансовых сервисов. Это поможет клиентам банка быстрее получать ответы на вопросы и ориентироваться в широком функционале ВТБ Онлайн.

«Чат-бот с ИИ становится для клиентов все более универсальным средством коммуникации с банком — сейчас туда поступает примерно 7 из 10 обращений. За 2025 год чат-бот поддержки обработал более 83,8 млн обращений, при этом 80% клиентских вопросов бот разрешает без участия оператора. Чтобы в экстренных случаях быстро созвониться с поддержкой — мы добавили раздел “Связь с банком”. А в тематических каналах собрали информацию о новых сервисах, персональных скидках и полезных финансовых советах для потребителей», — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

Расширение функционала чат-бота происходит на фоне полного обновления ВТБ Онлайн, которое запланировано в первом квартале. После перезапуска в нем появятся новые функции и разделы, расширятся нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности, а также обновится навигация и дизайн.

Опубликовано: 4 февраля 2026 г.


