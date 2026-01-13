«Есть такая профессия — Родину защищать!» Знаменитая фраза из советского фильма «Офицеры» знакома каждому, для кого слова «долг» и «честь» имеют особое значение. Среди таких людей — инструкторы регионального филиала Центра «ВОИН». Они воспитывают подрастающее поколение настоящими патриотами, способными защитить свою семью и свою Родину. О работе организации, итогах 2025 года и будущих планах нам рассказал директор филиала Центра «ВОИН» в Чувашии Сергей Кортунов.

Обучение здесь с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. Так, в течение прошлого года подготовку по 35 образовательным программам прошли 3400 курсантов, а в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев» — более 800 подростков старше 14 лет. Юноши и девушки приняли участие в более чем 300 патриотических мероприятиях, в том числе во всероссийской «Зарнице 2.0», «Семейной Зарнице» и всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа». А самой большой гордостью стала причастность к параду Победы в Чебоксарах — курсанты центра впервые прошли отдельным расчетом.

«Мы ставим себе приоритетную задачу — вложить в наших детей все знания, умения и навыки, которыми сами обладаем, — говорит Сергей Владимирович. — И все это — для формирования сильной и храброй личности, которая помнит историю нашей великой России и гордится ею. Мы воспитываем уверенность в своих силах, нацеленность на победу и любовь к своему Отечеству».

Центру есть чем гордиться — в 2025 году по итогам всероссийской игры «Путь ВОИНа» команда курсантов чувашского филиала вошла в топ-6 сильнейших команд России. Кроме того, впервые были проведены открытый чемпионат по тактической медицине «ВОИН-спасатель» и чемпионат по стрельбе среди курсантов Центра «ВОИН», запущен проект для курсантов «ВОИН.медиа».

«Молодым ребятам очень нужны правильные примеры, на кого они могут равняться. Мы постоянно проводим уроки мужества, где честно и откровенно показываем настоящих героев нашего времени. Таким был и Герой России Дмитрий Семенов, имя которого с прошлого года носит наш центр. Его мужество, проявленное при исполнении служебного долга, навсегда останется ярким маяком для молодежи», — подчеркивает Сергей Кортунов.

Коллектив Центра «ВОИН» уверенно вступает в 2026 год — с новыми целями, расширенными программами. Уже стартовали занятия для почти тысячи юных патриотов. Например, учащиеся Чувашского педагогического колледжа имени Н.В. Никольского сегодня занимаются по программам «Первая помощь и тактическая медицина» и «Применение беспилотных систем в обеспечении национальной безопасности защиты Отечества», осваивают типы и виды дронов, их гражданское и военное назначение, получают навыки профессии будущего — «оператора наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Студенты Чебоксарского медицинского колледжа учатся по программе «Первая помощь и тактическая медицина». С курсантами занимаются инструкторы, ветераны боевых действий, имеющие медицинское образование и опыт службы в зоне специальной военной операции, прошедшие подготовку для работы с молодежью.

«Лекция, практическое занятие или встреча с Героем России — каждый раз все проходит на высшем уровне, с эмоциями и впечатлениями, — рассказывает курсант центра Кирилл Фомин. — Наши инструкторы — настоящие герои, которых хочется слушать и слушаться, быть на них похожими. Самое большое впечатление, конечно, оставило участие во всероссийской игре «Путь ВОИНа» — здесь мы проявили наш командный дух, взаимовыручку и полученные знания. Каждый чувствовал плечо товарища. После такого обучения меняется наше представление о жизни, долге и Родине».