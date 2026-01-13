Из Чувашии в зону СВО отправляются рейсы с гуманитарным грузом

На днях на передовую из села Красноармейское были доставлены посылки, сформированные работниками местных райпо, хлебокомбината, аптеки, предпринимателями. Для дела — маскировочные сети, стройматериалы, печки. Для души — сладости, фрукты и домашние заготовки.

Жители деревень Пикшики, Ойрисюрт, Вурманкасы, Тоганаши, Шупоси, Синьял-Шатьма, Кюль-Сирма, Шипырлавар, Ямайкасы, Яманаки собрали средства для покупки необходимого на передовой оборудования. «Каждый рубль, каждая посылка — это не просто помощь, это весточка из дома», — подчеркивают организаторы акции.

В деревне Юпрямы Красноармейского округа создадут швейный цех «Добрые руки». Здесь будут шить постельное белье для полевых госпиталей. «Проект направлен на поддержку семей участников специальной военной операции и пенсионеров. Женщины смогут получить новые профессиональные навыки, психологическую разгрузку и моральную поддержку», — говорят авторы инициативы — активисты территориального общественного самоуправления «Чамыш». Проект, подготовленный в Юпрямах, победил в конкурсе Фонда президентских грантов и рекомендован экспертами к финансированию.

Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону специальной военной операции и жители Чебоксарского округа. В посылках: продукты, средства личной гигиены, стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, окопные свечи, лекарства, одеяла, подушки. Волонтеры села Орауши Вурнарского округа подготовили для бойцов на передовой 10 маскировочных сетей. Всего мастерицы сплели 250 камуфляжных покрытий. Работа продолжается.

Богатый на праздники и выходные январь не стал препятствием для волонтеров деревни Новые Ачакасы Канашского округа — за первые недели нового года они изготовили 24 маскировочные сети. Ученики Напольнокотякской школы сшили противопролежневые подушки для госпиталя. Не остались в стороне и другие жители округа: для бойцов связаны шерстяные носки, собраны именные посылки.