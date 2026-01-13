Начало 2026 года ознаменовалось стартом масштабных соревнований для разных поколений

Покажут таланты, поделятся опытом

Лучшие школьники республики вступают в борьбу на региональном этапе Всероссийской олимпиады, педагоги готовятся показать свое мастерство в профессиональных конкурсах. А у студентов колледжей и старшеклас­сников предстоят испытания навыков в чемпионате «Профессионалы». Все три направления — часть реализации национального проекта «Молодежь и дети», цель которого создать в России эффективную систему поддержки, развития и профессионального становления подрастающего поколения.

Интеллектуальный марафон для учеников стартовал с олимпиады по экономике и продлится до начала марта. За это время более 1900 старшеклассников, прошедших строгий отбор на школьном и муниципальном этапах, продемонстрируют знания по 24 основным предметам, от математики и физики до иностранных языков и физкультуры. Отдельно пройдут состязания по чувашскому, мордовскому и татарскому языкам. Успех на этом этапе открывает дорогу к финалу, победа в котором дает право на поступление в ведущие вузы страны без экзаменов. В прошлом году 55 школьников из Чувашии дошли до заключительного этапа, а 550 стали победителями и призерами на региональном уровне.

Параллельно стартовала серия конкурсов для тех, кто учит и воспитывает. Министерство образования Чувашии предлагает педагогам, воспитателям, психологам и классным руководителям поделиться инновационным опытом. С января по апрель пройдут восемь профессиональных состязаний, кульминацией которых станет выбор «Учителя года Чувашии — 2026». Особое внимание будет уделено поддержке преподавателей родных языков и специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эти конкурсы призваны выявить лучшие педагогические практики и поднять престиж профессии.

А в феврале для будущих рабочих и технологов откроются соревнования в рамках всероссийского движения «Профессионалы». Студенты техникумов, колледжей и школьники от 14 лет будут состязаться в практических навыках по самым востребованным в экономике компетенциям. Региональный этап продлится до конца февраля. Победители получат не только награды, но и реальные предложения о стажировках и трудоустройстве от ведущих предприятий. В прошлом году более 28 тысяч финалистов по всей стране уже воспользовались такими возможностями. Этот чемпионат — важная часть большой работы по подготовке кадров, чьи умения точно соответствуют запросам рынка труда.

Иван Максимов