В Чувашии прошел Единый информационный день

Представители власти, депутаты встречались с трудовыми коллективами, жителями сельской местности. Обсуждались итоги уборочной кампании 2025 года, II Всемирных игр национальных видов единоборств, подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, реализация проекта «Культурная среда». Также проводился прием граждан. К примеру, в Ибресинском округе в фокусе внимания оказались капремонт школы в селе Хормалы и благоустройство дворов. В Ядринском округе — проекты инициативного бюджетирования на 2026 год. В Батырево участники встречи поднимали вопросы, касающиеся загрязнения реки Булы и качества воды.
Опубликовано: 16 октября 2025 г.
