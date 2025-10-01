О деньгах — в игровом формате

Викторины, квесты, головоломки, увлекательные задания — атмосфера в Доме дружбы народов была легкой, радостной и полной открытий. Хотя тема была поднята серьезная — финансы. И взрослые, и дети учились вести бюджет, грамотно распределять свои средства и приумножать их, а также не попадаться на уловки мошенников. Сегодня даже малыши знают — деньги напрямую связаны с благополучием и развитием, и их надо беречь.

Второй семейный фестиваль финансовой грамотности, инициированный Национальной библиотекой совместно с Минкультуры и Минфином Чувашии, прошел под девизом «Дружи с финансами». Соорганизаторами выступили Республиканская детско-юношеская библиотека и Объединение библиотек города Чебоксары. Работали 12 площадок в муниципалитетах республики. В Чебоксарах участниками форума стали десять семей, в том числе многодетные и участников СВО — а это более пятидесяти человек.

В путешествие под парусами экономики отправились разные поколения. Самому старшему участнику — 68 лет, самому юному — всего-то годик. Яркие интерактивные станции развернулись сразу на двух этажах. Вот площадка «Успешная Чувашия». За настольной игрой разновозрастная публика сосредоточенно думала, во что лучше инвестировать. И попутно училась выстраивать взаимодействие с банками, наилучшим образом использовать административные рычаги, узнавала, какие платить налоги.

«Семейный бюджет», «Первые накопления», «Финансовые фантазии» — на каждой из станций игроки показывали свои таланты и обязательно открывали для себя что-то новое. Пригодилась и творческая жилка. К примеру, участники фестиваля создавали своими руками оригинальные копилки и разрабатывали необычные правила для их пополнения. Изготавливали денежные купюры, продумывая их дизайн и защиту. А еще осваивали навыки бережного отношения к окружающей среде — на станции «Инвестируем в природу». Здесь под началом куратора проекта «Добрые крышечки» по Чувашии Ольги Петровой прошли познавательные игры на тему экологии. Дети, да и взрослые, с удовольствием собирали из разноцветных «кругляшков», когда-то закупоривавших бутылки и тетрапаки, самые разные модели — цветок, рыбку, юлу. Отличный конструктор!

Большой интерес вызвал книга-квиз «Бюджет семьи: считаем вместе». Каких только изданий по экономике не было представлено на этой выставке — от развлекательных до весьма серьезных! Каждый мог пролистать понравившуюся литературу — кто знает, вдруг именно эта книга окажется настольной? Прямо у стеллажей стартовала и викторина — веселая, но требующая определенных знаний.

Переходя от станции к станции, семьи зарабатывали фестивальную валюту — ылтаны. Затем, подсчитав заработанные финансы, домочадцы дружно отправлялись на ярмарку «Я в тренде!». И уходили не с пустыми руками — на игровые монеты можно было приобрести яркий рюкзак, самокат, сумку на колесиках, термопот, наушники или же спортивный инвентарь для бадминтона.

Популярностью на фестивале пользовалась площадка «Финансовый консультант». Заместитель начальника отдела оказания госуслуг Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марина Осипова подробно отвечала на вопросы. Люди уходили с профессиональными рекомендациями, с тематическими буклетами и памятками. По мнению специалиста, такие фестивали очень востребованы, как и уроки финансовой грамотности в трудовых коллективах, школах, ссузах, вузах.

Ну а малыши тянулись к большому экрану, где демонстрировались познавательные мультфильмы и видеоролики. Популярные сказочные персонажи оказывались героями самых разных ситуаций, связанных с финансами. И дети сразу понимали, откуда в семье берутся деньги и как правильно себя вести — грамотно распределять средства, а не тратить сразу все, защищать свои сбережения и не разговаривать с телефонными и интернет-мошенниками.

Праздничную атмосферу создавали жизнерадостные композиции студии эстрадного танца «Fresh», душевные песни в исполнении студента Чебоксарского музыкального училища Евгения Кривокижа. А еще вкусный аромат пирогов — в свободную минутку можно было по-домашнему попить чай. Четко организовать мероприятие помогли добровольцы Центра финансовой грамотности и волонтеры культуры Детско-юношеской библиотеки.

Экономическое путешествие получилось увлекательным и захватывающим, а главное — полезным. «Финансовая грамотность начинается в семье. Здесь у ребенка формируется привычка разумно обращаться с деньгами, что становится залогом успешной взрослой жизни», — отметила на церемонии награждения директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Вашуркина. А по мнению заместителя председателя ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» Анны Палькиной, правильное распределение средств помогает достигать поставленных целей.

Все участники фестиваля получили благодарности. А победителями стали Димитриевы. Им вручили мощный велосипед. Такому подарку все были очень рады, особенно дети. 12-летняя Полина, 9-летний Павел и даже самый младшенький Даниил, еще дошколенок, сразу заявили, что теперь будут совершать на нем спортивные прогулки. Мама Ирина рассказала, что их семья еще и танцует — все занимаются хореографией в студии «Степ» в родной деревне Арабоси Урмарского округа. В прошлом году Димитриевы тоже участвовали в фестивале финансовой грамотности — понравилось всем!

В числе призеров — семья Черновых, самая многочисленная на фестивале, сразу семь человек. Теперь о ярком событии им будет напоминать складной стол для выездов на природу. Среди лучших и Федоровы — активное семейство получило складной стул. Специального поощрительного приза удостоились Грибовы — за креативность.

Отклики участников

Семья Димитриевых:

«Такие мероприятия сплачивают семьи. Здесь мы узнали много полезной информации, которую будем использовать в дальнейшем. Благодарим организаторов за праздник».

Семья Щекуриных:

«На таком мероприятии мы впервые. Очень интересно! Спасибо за прекрасную организацию и чудесную атмосферу».

Семья Федоровых:

«Нашей семье очень понравились интеллектуальные конкурсы, а также отзывчивые сотрудники. Восхитительный проект! С удовольствием примем участие в следующем году».