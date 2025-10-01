Не ради плановых показателей

Столица Чувашии пребывает в ожидании масштабного события — 18 октября в Чебоксарах стартует фестиваль ГТО, который объединит поклонников активного образа жизни разных поколений. В столичной администрации состоялось совещание, посвященное организации и проведению праздника физкультуры и спорта.

Открытие фестиваля ГТО пройдет на стадионе «Спартак». В выполнении нормативов будут участвовать команды школ, вузов, предприятий Чебоксар. Сейчас коллективы активно проходят регистрацию. Многие команды настраиваются проявить себя. Кстати, во время открытия запланирована не только основная программа, включающая сдачу комплекса «Готов к труду и обороне», но будут и развлекательные активности — зарядка со звездой, интерактивные площадки.

Отметим, что организации столицы республики также имеют возможность дополнительно пригласить выездную группу специалистов, которые приедут с мобильным комплексом оборудования и примут нормативы на месте у всех желающих. Фестиваль продлится до 18 декабря. По его итогам определят победителей в номинациях «Самый юный и самый взрослый герой ГТО», «Самый спортивный вуз», «Самое спортивное предприятие».

В ходе совещания министр спорта Чувашии Василий Петров напомнил, что за пять лет в каждом муниципалитете республики были открыты малые спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО. Также руководитель отраслевого ведомства обратил внимание, что в этом году дополнительно созданы пять площадок, в перспективе еще 14.

«Главная ценность — это здоровье людей. Нам не нужны плановые показатели, для нас важно, чтобы жители республики занимались спортом и избегали вредных привычек», — добавил Василий Петров.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Елена Николаева подчеркнула, что для взрослых и представителей старшего поколения выполнение нормативов — это проверка своих возможностей. «Нужно физически себя готовить к любым испытаниям и начинать день с зарядки», — напутствовала Елена Николаева.

По словам председателя Общественного совета при Главе Чувашии Наталии Партасовой, фестиваль ГТО должен стать такой же доброй традицией для активных людей, как и легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия», которая в нынешнем году прошла в 87-й раз.

Кроме того, на совещании опытом внедрения комплекса ГТО в школах поделилась учительница физкультуры столичного лицея № 2 Инна Васильева. «Изначально многие ребята не хотели пробовать себя, но мы мотивировали учеников, — рассказала педагог. — За девять лет моей работы более 500 школьников сдали нормативы на различные знаки отличия. Некоторые приходили абсолютно не готовыми, а потом сами занимались, работали над собой. Мне было очень приятно, когда ребята говорили мне, что успешное выполнение нормативов помогло поступить в вуз».