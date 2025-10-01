В Мариинско-Посадском округе установлен камень в память о Сибирском тракте

На оживлённом месте

В деревне Вороново Мариинско-Посадского муниципального округа открыли символический камень в память о Сибирском тракте.

Сохранившийся участок старой дороги — одно из главных исторических достопримечательностей этой местности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива принадлежит активистам деревни Ивану Королькову и Петру Степанову. Камень был освящен настоятелем церкви Введение во храм Пресвятой Богородицы отцом Алексеем.

История деревни Вороново восходит к ХVII веку. Первоначально она была известна, как Вороновская слободка. Важную роль в развитии населенного пункта сыграло его расположение на оживленном Сибирском тракте — самой длинной дороге Российской империи, соединявшей Москву с Забайкальским краем. Здесь прошло тысячи людей.