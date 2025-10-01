Через две недели состоится просветительская акция «Большой этнографический диктант»

Можно задать свои вопросы

С 1 по 8 ноября пройдет 10-я Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Это уникальная возможность проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну.

Традиционно акция состоится в двух форматах: очно — на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, онлайн — на сайте Национальнаяполитика.рф. Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки, уточняет региональное Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела.

Жители Чувашии активно участвуют в акции. К примеру, в 2024 году свой уровень этнографической грамотности проверили 26649 человек. В Чебоксарах «Большой этнографический диктант» состоится на нескольких площадках: 1 ноября — в Чувашском национальном музее (Красная площадь, 5), 5 ноября — в Доме дружбы народов Чувашии (улица Хузангая, 20). Начало в 11.00.

В 2025 году — в Год защитника Отечества — впервые в истории диктанта участники СВО зададут свои вопросы по видео. Кроме того, на сайте Национальнаяполитика.рф открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может задать свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой акции.

Результаты акции подведут 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.