Поисковым отрядам региона присуждены гранты Главы Чувашской Республики

Среди получателей поддержки — школа № 3 города Шумерли. Образовательному учреждению выделено 300 тыс. рублей на реализацию проекта «Точка поискового роста». Инициатива направлена на модернизацию и развитие музея поискового отряда: перевод информации о предметах, найденных школьниками во время экспедиций, в интерактивный формат.

Гранты также присуждены гимназии № 5 на реализацию проекта «Код памяти» и школам № 37 (проект «Равняемся на Героев»), № 39 (проект «Центр патриотического воспитания «Гвардеец») города Чебоксары, новочебоксарской школе № 9 (проект «Образовательный интенсив для юных поисковиков «Нам доверена память»).