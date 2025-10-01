В Чебоксарах открылась шахматная школа Российского военно-исторического общества

Ядро шахматной жизни

Это событие министр образования Чувашии Дмитрий Захаров назвал для республики особенным. У нас открылась шахматная школа Российского военно-исторического общества. Ее появление стало возможным благодаря личной поддержке Владимира Мединского, помощника Президента РФ.

Шахматный центр организован на базе чебоксарской школы № 65. Масштабы проекта не ограничатся просто собраниями юных любителей древней игры. «Мы создаем настоящий интеллектуальный центр, который станет ядром шахматной жизни. Здесь будет сосредоточено научно-методическое сопровождение, мы будем внедрять самые эффективные практики и делиться лучшим опытом со всеми школами республики», — написал Захаров в своем телеграм-канале.

Министр признается: как председатель регионального отделения РВИО он гордится включением Чувашии в число 11 пилотных регионов РФ, где открылись подобные школы. «Выражаю благодарность Владимиру Мединскому за оказанное многообразие поддержки Чувашии, которое позволило реализовать большое количество значимых проектов в республике», — добавил Дмитрий Захаров.

Сам Мединский на церемонии открытия школ, которая состоялась в Музее военной формы РВИО в Москве с помощью телемоста, указал на значимую роль шахмат для человека в эпоху стремительного развития современных технологий. «Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте. Он отучает человека думать. Зачем думать, если можно спросить чат. Шахматы заставляют человека анализировать и просчитывать свои шаги на несколько ходов вперед», — цитирует Мединского сайт РВИО.

Появление «Шахматных школ» в регионах РФ стало возможным благодаря взаимодействию РВИО с Федерацией шахмат России.

«Шахматные бульвары», Шахматные детские школы — это все звенья одной цепи по развитию и популяризации самого интеллектуального вида спорта — шахмат. Действительно, когда открываются новые шахматные школы — это способствует привлечению все новых и новых спортсменов к занятию шахматами. Становится хорошим примером и для остальных регионов», — сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Открытие одной из школ шахмат РВИО в Чебоксарах хоть и исторический для Чувашии момент, но легко укладывающийся в логическую цепь событий. Столица Чувашии в последние годы принимала крупнейшие шахматные соревнования, включая этап взрослого чемпионата, суперфиналы мужского и женского чемпионатов России, финал детского Кубка России. Все эти турниры прошли с грандиозным успехом, а ставший традиционным «Шоколадный кубок» из года в год собирает все больше участников. Не случайно тот же Ткачев как-то сказал: «Люди, которые проводят знаковые мероприятия в Чебоксарах, вкладывают всю душу, умения, старания. И поэтому получается очень, очень здорово».

Получается здорово у нас не только проводить соревнования, но и выигрывать их — как дома, так и в других регионах, а то и странах. На прошедшем в сентябре детском первенстве мира в Казахстане Мия Кудряшова из Чувашии стала сильнейшей в турнире по шахматной композиции среди девочек до 8 лет. Буквально на днях она вернулась из Казани с золотой медалью местного этапа детского Кубка России по шахматам.

В юном возрасте Мия Кудряшова уже успела выиграть турниры разного статуса. Фото t.me/krasnovd21