Хороводная заиграла новыми красками

В очном этапе V Республиканского конкурса «Музыка без границ» приняли участие более 300 музыкантов со всей Чувашии.

Успешно выступил в творческом состязании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, концертный хор «GLORIA» Чебоксарской детской музыкальной школы № 3, став лауреатом I степени. Коллектив под руководством преподавателя А.А. Осташенковой и концертмейстера М.С. Яковлевой исполнил «Хороводную» Германа Лебедева в переложении А.А. Юнисова. Произведение, написанное автором для хора, а капелла, в фортопианном сопровождении заиграло новыми красками.

Конкурс организован ЧДМШ № 3 и факультетом художественного и музыкального образования ЧГПУ имени И.Я. Яковлева при поддержке столичного управления культуры.

Василий Костин