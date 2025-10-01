В колонии-поселении выявлены нарушения

Прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов провел проверку в колонии-поселении № 8. Инспекция затронула как саму колонию, так и функционирующий при ней исправительный центр. Эдуард Гиматов осмотрел жилые и служебные помещения, в том числе столовую, медчасть и штрафной изолятор. По итогам проверки выявлен ряд нарушений. В частности, не соблюдались санитарные и пожарные нормы, правила охраны труда, а также принцип раздельного размещения отдельных категорий осужденных. Кроме того, установлены недостатки в воспитательной работе, медобслуживании и в содействии социальной адаптации заключенных. По этим фактам прокуратура внесла представления в адрес руководства регионального УФСИН и обслуживающей медсанчасти. Эдуард Гиматов также провел личный прием осужденных.