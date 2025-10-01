Чувашское УФАС России формирует Общественный совет

Автор: Советская Чувашия

С 13 по 31 октября 2025 года Чувашское УФАС России принимает документы от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав Общественного совета, по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 2.

Опубликовано: 10 октября 2025 г.


