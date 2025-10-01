У этих ребят такая миссия — помогать другим

Не позволят заблудиться в лабиринтах

С 5 по 12 октября в Чувашии проходят II Всемирные игры национальных видов единоборств. За успехом этого масштабного события стоит слаженная работа сотен волонтеров, чей вклад часто остается за кадром. Нам удалось узнать, как устроена их работа изнутри.

Представьте десятиэтажное здание спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. На одном этаже идет взвешивание, на другом — соревнования по айкидо, на десятом — метание ножей, а в лабиринте коридоров затаился легкоатлетический манеж. В этом кипящем жизнью центре событий, где одновременно находятся сотни спортсменов, тренеров и болельщиков, немудрено и растеряться. И здесь на помощь приходят они — люди в яркой форме, настоящие проводники в мире спорта. С шести утра до позднего вечера, сменяя друг друга, волонтеры регулируют людские потоки, отвечают на десятки вопросов и следят, чтобы в служебные зоны не зашли посторонние. Их помощь всегда рядом. «Без волонтеров проведение таких крупных мероприятий просто немыслимо», — говорят в один голос организаторы. Важность добровольных помощников отмечают и участники Игр. Тренер по всестилевому каратэ Оксана Привиденцева тепло поблагодарила волонтера Анну, которая помогла ее команде быстро сориентироваться и пройти в манеж.

Что же мотивирует этих ребят? Для многих главный мотив — любовь к спорту. «Мне очень понравились первые Игры, поэтому решила прийти во второй раз», — объясняет свой выбор студентка Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова Виктория Сергеева.

О масштабах волонтерской работы рассказала председатель ЧРОО «Студенческий спортивный союз» Екатерина Михайлова. По ее словам, на Играх ежедневно задействовано около ста добровольцев, а всего за весь период их число достигнет 150 человек.

«Ребята не просто помогают в организации и логистике, они создают теплую и дружелюбную атмосферу. К тому же для них это отличный трамплин для роста: переводчики улучшают язык, медики получают бесценный опыт, а будущие спортивные менеджеры налаживают контакты. Прекрасная возможность проявить себя!» — подчеркивает Екатерина Юрьевна.

Эти слова подтверждаются историями самих активистов. Студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Анна Уткина, будущий переводчик, активно практикует здесь английский. Она с улыбкой делится забавным случаем: одна из ее соратниц так понравилась иранским спортсменам, что они ласково называли ее «хабиби» и «my daughter» (моя доченька).

Среди помощников есть и совсем юные энтузиасты. 12-летний Марк Казаков работает наравне со взрослыми по пять часов в день. На вопрос, что ему нравится больше всего, он, не задумываясь, отвечает: «Направлять людей и помогать им». Сам Марк занимается каратэ, поэтому присутствие на мероприятии ему интересно вдвойне. Для него это не первое крупное событие — летом он уже помогал на первенстве России по легкой атлетике.

Работа волонтера требует полной отдачи. Ребята признаются, что одним из главных вызовов становится правило полного погружения в событие. «Самое сложное? Отложить телефон в сторону», — улыбаются они. Но именно это позволяет быть максимально внимательными и чувствовать свою причастность к большому делу.

Особую роль играют волонтеры-медики — студенты Чебоксарского медицинского колледжа. Они не только помогают с навигацией, но и ассистируют фельдшерам, готовым в любую секунду оказать квалифицированную помощь. Даже если это просто заноза или ссадина — они тут же вызовут специалистов.

Для кого-то, как для 14-летней Варвары Саяпиной, это уже осознанный выбор. «Мама раньше занималась легкой атлетикой, а сейчас ее судит, она и предложила попробовать. Мне стало интересно, и вот я уже года два или три в волонтерстве». Варвару привлекают атмосфера — «суета, люди носятся» — и, конечно, верифицированные часы, которые станут хорошим бонусом при поступлении после школы.

Глядя на этих молодых, энергичных и отзывчивых ребят, понимаешь, что волонтерство — не просто запись в книжке или отработка практики для вуза. Для большинства это состояние души и бесценный шанс стать частью чего-то большого, познакомиться с новыми людьми и внести свой вклад в общий успех. Игры закончатся, но заряд энергии и опыта, который получат здесь добровольцы, останется с ними надолго.

Анастасия Рыбакова, Светлана Ильина

Фото авторов