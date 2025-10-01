Хозяева удержали победу

В Чувашии футбол на свежем воздухе постепенно уходит на паузу — в октябре команды доигрывают последние туры в чемпионатах и первенствах республики. В свою очередь, в Моргаушском округе сезон популярной игры с мячом уже завершился ветеранским турниром.

Состязания прошли в живописном месте Шатьмапосинского территориального отдела. В соревнованиях участвовали сборные Моргаушского округа, Москакасинского территориального отдела, а также коллективы из республики Марий Эл. По результатам матчей первое место заняла команда Моргаушского округа, на второй позиции оказалась сборная Марий Эл, а замкнули тройку призеров футболисты Москакасинского территориального отдела.

Отметим, что турнир в следующем году будет включен в календарь спортивных мероприятий — соревнования планируется проводить ежегодно, сообщили в пресс-службе администрации Моргаушского округа.