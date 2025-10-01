Охотничьи ружья отправляют на СВО

С начала года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии по различным основаниям изъято свыше 850 единиц оружия и около 7,5 тыс. боеприпасов.

За это время проведено более двух тысяч проверок сохранности «огнестрела» и амуниции среди физических и юридических лиц.

Также за девять месяцев 2025 года специалистами ЛРР при поддержке жителей республики, добровольно сдавших личное оружие, подготовлено и передано в зону специальной военной операции 205 охотничьих длинноствольных ружей и около семи тысяч патронов к ним.