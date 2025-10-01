Познакомят с наследием Волжской Булгарии

В администрации Батыревского муниципального округа состоялась рабочая встреча с заместителем руководителя Управления Министерства культуры РФ по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Еленой Сергеевой.

Обсуждались перспективы проекта этнографо-археологического комплекса «Тигашевское городище». «Это уникальное место, которое хранит в себе богатое историческое наследие времен Волжской Булгарии X–XII веков. Наша цель — превратить объект в привлекательную туристическую достопримечательность», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава Батыревского округа Рудольф Селиванов. По оценке экспертов, у «Тигашевского городища» есть все шансы стать популярным направлением для путешественников, в том числе благодаря своему географическому положению.