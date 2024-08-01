Слои эпох на волжском берегу

Бронзовый век, Средневековье и близкие к нам XVIII-XIX века. Раскопки оказались щедры на находки — они выдали сразу три пласта самых разных эпох. В Заволжье завершились полевые работы плановой экспедиции археологов Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Место раскопок на территории базы отдыха «Аван» называется «Чебоксарский городок». Удача улыбнулась исследователям, приготовив слоеный пирог. Помимо артефактов относительно недавнего времени (всего лишь пару-тройку столетий назад), были обнаружены могильник X-XI веков и поселение, существовавшее на переходе энеолита к бронзовому веку, а это ни много ни мало — третье тысячелетие до нашей эры!

На стыке камня и бронзы

Непосвященный человек ни за что бы не обратил внимание на небольшие впадины на земле между соснами, посчитав их просто особенностью рельефа. А археологи насчитали здесь 27 таких углублений. Это жилые западины от древних землянок.

Пять тысяч лет назад в этих краях, между Окой и Волгой, жили волосовцы. Это племя получило название от деревни Волосово Нижегородской области, где впервые нашли остатки их поселения. Говорят, их тотемом были пернатые. Может, поэтому на подъезде к месту раскопок путь нашему «Баргузину» преградила птица с распахнутыми крыльями. Похоже, что канюк, но точно неизвестно. Посидев на дороге, птица вспорхнула обратно на сосну.

«Скорее всего, здесь было военизированное поселение, охраняющее территорию поймы», — выдвигает свое предположение Александр Березин, научный сотрудник археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук. Древние воины контролировали всю Верхнюю Волгу и вниз до Камы.

Судя по расположению западин, древние жилища стояли рядами, довольно близко друг к другу. На глубине около метра был обнаружен прямоугольный котлован постройки бронзового века, дающий представление о том, как жили люди в первобытную эпоху. Дом представлял собой сруб из горизонтально уложенных бревен, частично вкопанный в землю. Двускатную крышу такой полуземлянки поддерживали деревянные столбы. Внутри, в центре, располагались очаг и лежанки из шкур. Печей тогда не было, и для обогрева горячий уголь закапывали в землю. Когда в жилище разводили огонь, чтобы приготовить пищу, дым уходил через отверстия на стыке кровли в небо.

На полу найденного жилища — несколько развалов различных сосудов, кремневые орудия. В двух кухонных очагах сохранились жженные кости животных, мелкая керамика. В одном из них нашли костяное изделие с насечками. Скорее всего, это была игральная или гадальная кость.

Большой интерес представляет поднятая из-под земли керамика. В сохранившихся черепках смешаны балановские, приуральские, прикамские традиции. В палатке на столах были аккуратно разложены и другие артефакты. Среди них не затерялся и крошечный амулет из кости. А в коробочке лежали зубы лося. В одном из жилищ был отвод в сторону. Сначала археологи решили, что это траншея — такими соединяли свои дома древние люди, чтобы зимой лишний раз не выходить на улицу. Но это оказался тупик, где располагался жертвенник. Там и нашли две головы — кабана и лося.

Уже сейчас ясно, что в «Чебоксарском городке» располагалось одно из самых крупных поселений бронзового века, известных в Чувашско-Марийском Поволжье. Оно занимало самую высокую точку на всем побережье. С нее открывался полный обзор: кто плывет на лодке, кто заходит в лес. «Это был контакт разного населения: местных охотников и рыболовов, пришлых людей, которые принесли с собой скотоводство и земледелие. Прослеживается взаимодействие и с каким-то зауральским компонентом», — рассказывает Николай Мясников, старший научный сотрудник археологического направления ЧГИГН. Такая это наука, археология — находки дают ответы, но задают и новые вопросы.

Этнический перекресток

Немало загадок и у могильника XI столетия. По соседству с ним растет сосна — нижние сухие ветки скрючены, одна из них буквально ложится на землю и такая длинная, что кажется, хочет охватить этот таинственный уголок. А само дерево живое и тянет зеленую макушку к голубому вечному небу.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования Чувашии: «Уникальные раскопки на левобережье Волги посвящены, в том числе, и истории города Чебоксары, который в августе отмечает свое 555-летие. Археологические находки говорят о том, что город имеет более древнюю историю — они указывают на рубеж XIII-XIV веков и даже ранее. Думается, установление более точной датировки — вопрос ближайших лет».

Это древнее кладбище начали исследовать в прошлом году. Нынче практически на лесном откосе дороги найдено еще одно захоронение — седьмое по счету. Предварительно, оно принадлежит юноше 15-18 лет. Сам обряд погребения выглядит синкретично. Тело слегка повернуто на юг, что близко к мусульманскому обряду. В этом исследователи видят влияние Волжской Булгарии. Однако есть и погребальный инвентарь — пояс с пряжкой и поясным кольцом, нож, кресало и кремень для разжигания огня. А это уже по-язычески — класть в могилу предметы и вещи, провожая человека в загробный мир. К слову, набор для того времени типичен — на поясе в мешочках обычно носили еще и трут (например, сухой мох), который никак не мог сохраниться до наших дней.

В этом могильнике упокоена молодая девушка, в захоронении которой читается языческий обряд запирания могилы острыми металлическими предметами — рядом нашли топор, который, скорее всего, был воткнут в погребение на уровне груди. Так делали древние, чтобы покойник не тревожил живых. Подобный обряд известен со II-III веков нашей эры и существовал в старину, к примеру, у марийцев, мордвы. А монета во рту, так называемый обол Харона — это уже от хазар или вообще из античности. Нашли даже четыре европейских динария священной Римской империи начала XI столетия. Три — в детском погребении, в них проделаны отверстия, возможно, чтобы носить в украшениях.

НИКОЛАЙ МЯСНИКОВ,

старший научный сотрудник археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, доцент ЧГПУ имени И.Я. Яковлева: «Чебоксарский городок» — это многослойный памятник археологии. Исследования здесь ведутся уже три года. В 2022 году были организованы разведочные работы. К большим раскопкам приступили в 2023-м.

Сейчас вскрыто около 120 квадратных метров. Изучение этой территории продолжится и дальше. Возможно, получатся какие-то совместные проекты с базой отдыха «Аван». Отдыхающих много, и все проявляют интерес. Надеемся, что когда-нибудь в этом уголке Заволжья появится музей под открытым небом или археологический парк».

Необычность этого археологического памятника — в его эклектичности, синкретизме. Здесь захоронения смешанного характера. В одном могильнике сочетаются совершенно разные ритуалы погребения, и нельзя однозначно ответить, какова его этническая принадлежность. Зато, возможно, здесь кроется ответ на вопрос, касающийся контактов местных финно-угров и волжских булгар. «В первый раз фиксируем, что булгары доходили до этих мест», — уточнили исследователи.

В те времена было принято хоронить между жилищами или на возвышениях. Вот и это погребение расположено на высокой гряде над Волгой. При раскопках обнаружен также жертвенный комплекс средневековой эпохи — в небольшой круглой яме оказались перемешанные кости копытных животных. Видимо, это следы поминального ритуала.

«Могильник XI века представляет большой интерес для науки, в том числе в плане происхождения чуваш и соседних народов, в частности, марийцев, — говорят археологи. — Мы видим здесь контакт: с одной стороны, местное, языческое финно-угорское население. С другой — пришлый компонент, связанный уже с мировой религией ислама, вероятно, восточного происхождения, с территории Волжской Болгарии». Вот такой этнический перекресток обозначила сама история.

Кирпич как символ достатка

Удивительно, но в XVIII столетии лесные стражи выбрали для наблюдения и охраны то же место на берегу Волги, что и жители эпохи бронзового века. Самая высокая, а значит, стратегически важная точка. Сами того не ведая, лесники частично разрушили средневековое погребение, когда возводили свои постройки. Это жилой комплекс уже близкой к нам эпохи — небольшое поселение в один двор.

Карты XIX века, на которые ориентировались ученые, оказались верны. Археологи нашли два жилых сооружения. Одно относится к первой половине XVIII столетия, другое — уже к рубежу XVIII-XIX веков, то есть объект перестраивался. Оба дома лесной стражи уничтожил пожар. Зафиксированы остатки сгоревших срубов — нижние венцы, доски пола, завал кирпичной печи. Уже то, что в доме были такие печи, говорит о хорошем достатке живших здесь людей.

Как тут не вспомнить о птичьих помытчиках, которые на протяжении веков отлавливали в этих местах соколов, тренировали их для охоты и поставляли в Москву к царскому двору, считает ученый секретарь ЧГИГН, кандидат исторических наук Дмитрий Басманцев. Состоятельные были люди, к тому же, освобожденные от налогов. Этот промысел существовал вплоть до 1860-х годов. Но это лишь одно из альтернативных предположений.

Да и другие находки, обнаруженные в этом году, тоже говорят о высоком уровне благосостояния. К примеру, серебряный перстень с камнем. У жителей дома лесной стражи были довольно богатые костюмы. Об этом говорят необычные пуговицы в виде запонок — тоже украшенные вставками из стекла и прозрачного камня, похожего на горный хрусталь. Возможно, одна из них — от форменного мундира. Если приглядеться, в этой пуговице просматривается корона. Эта информация еще будет уточняться, возможно, найдутся дополнительные подтверждения, что это поселение точно связано с охраной лесов.

Обитатели жилища были православными, поскольку во вскрытом пласте этого времени нашлись несколько медных нательных крестов. Подняты на поверхность и деньги XVIII столетия. Это монеты 1730-х годов — времен правления Анны Иоанновны. Дальше временной перерыв, и уже павловский чекан 1796-1801 годов.

Часть артефактов наглядно иллюстрирует, чем занимались люди того времени. Среди находок XVIII века есть свидетельства рыболовства — лодочные скобы, крючки и грузила для удочек. Об охоте и военной службе рассказывают свинцовые пули и картечь. Знакомо было лесной охране строительное дело. Раскоп обнажил соответствующие орудия труда — гвозди или, например, плотницкую черту. Это такой специальный инструмент для разметки венцов сруба. Также обнаружены нож, точильный камень, кресальный кремень. В хозяйстве все сгодится!

Магнит для разных времен

На время экспедиционных полевых работ бок о бок с домиками базы отдыха «Аван» раскинулся внушительный городок из палаток. Археологи работали здесь всю вторую половину июля. Вода в бочках, импровизированная плита на дровах, полотенца на натянутых веревках — под брезентовыми тентами был налажен быт.

Младший научный сотрудник археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук Владимир Григорьев показал в деле новый метод исследования — фотограмметрию. Вскрывающиеся пласты фотографируются через каждые двадцать сантиметров раскопок, и с помощью снимков создается 3D модель целой эпохи со всеми находками и артефактами. Заглянуть в такой ортоплан можно в любое время — достаточно включить компьютер. Тут же, на мониторе, он показал журналистам дом лесной охраны в верхнем слое раскопок. На нем ясно видны остатки древних конструкций.

Помимо археологов в раскопках задействовали порядка сорока волонтеров, студентов педагогического университета. Подключились к исследованию «Чебоксарского городка» и коллеги — специалисты из Йошкар-Олы и Тольятти. Эти места благодатные, раз притягивали столь разные эпохи, считают участники экспедиции. Они только-только начали раскрывать свои тайны. Перспективы здесь большие, так что работы — непочатый край.

«Археология шьется из лоскутков. Их надо собрать много-много, чтобы приблизиться к истинному полотну истории», — так поэтически могли сказать только люди, влюбленные в свою профессию.

Фото автора и из телеграм-канала Дмитрия Захарова