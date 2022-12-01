Чувашские археологи отчитались об итогах полевого сезона

Раковина каури и медное московское пуло

Год ученого-археолога отчетливо делится на два сезона: полевой (с тех пор как подсохло и можно уже копать, а подручных студентов, наконец, отпустили на летнюю практику) и зимний, когда лег снег и доходят, наконец, руки разобрать, описать и осмыслить найденное. О своих находках и открытиях сотрудники археологического направления Чувашского института гуманитарных наук ежегодно рассказывают на открытом заседании всем интересующимся. В этом году они предприняли три большие экспедиции, каждая из которых удостоилась отдельного пространного доклада. Ну а самые любопытные находки представили на мини-выставке, где их можно было рассмотреть, потрогать, а в некоторые даже посвистеть, несмотря на их солидный возраст.

Справка «СЧ» Пуло (пул, пула) — русская медная разменная монета XV — начала XVI веков, появившаяся как подражание монетам Золотой Орды. Пула чеканилась в Москве, Твери, Новгороде, Пскове и других городах. Место чеканки обозначалось с помощью надписи на монете: «пуло московское», «пуло тверское» и так далее.

Вал не с той стороны

Научный сотрудник ЧГИГН Александр Березин рассказал об исследованиях Большетаябинского городища X-XIII века, которые археологи ведут уже не первый год. За это время накопилось довольно много материала, его хватило на полноценный межрегиональный археологический полевой семинар, где ученые из Чебоксар, Казани, Ульяновска и Пензы, специализирующиеся на археологии Волжской Булгарии, делились своими открытиями.

Первые раскопки тут велись еще в 1948 году Алексеем Смирновым (обнаружили каменные сооружения, была выдвинута гипотеза, что есть два слоя — булгарский (ранее XII в.) и золотоордынский). В 1957 году масштабные работы провел Федор Давыдов — и обнаружил внутренний кольцевой ров.

Новый этап исследований на городище начался в 2018 году. С тех пор затронуты пять объектов. В этом году была уточнена площадь памятника — она достигает около 40 га. В раскопе 2022 года были раскопаны внутренний ров и внешний вал городища.

Кольцевой ров глубиной почти в два метра, окружающий городище, был выкопан раньше, чем построены его фортификационные сооружения, и, вероятно, предшествовал этому поселению. Кроме того, вал рядом с ним находится не с внутренней (как было бы логично для оборонительного сооружения), а с наружной стороны, то есть, по мнению Александра Березина, он имеет сакрально-заградительный смысл.

Со временем, когда городища не стало, вал засыпало землей, и в таком виде он предстал перед чувашами, которые пришли сюда после. И они тоже устроили здесь ритуальное сооружение, вероятно, связанное с киреметью (об этом говорит большое количество сброшенных туда монет). В одной из частей рва было найдено жертвенное захоронение нескольких собак, перекрытое железной рудой. А между этими собаками найдено еще и захоронение птицы — крупной самки ястреба-тетеревятника (булгары держали их в качестве ловчих птиц для соколиной охоты).

Сделали также зачистку фортификационных сооружений, которые тоже оказались крайне интересными. Сохранился заградительный частокол с внешней стороны. Как таковой насыпи вала здесь и не было — сооружено нечто вроде срубов, внутрь которых засыпаны глина и камни, а подобие вала образовалось после того, как городище было уничтожено большим пожаром (сруб сгорел, и наполнение высыпалось).

Работы на городище постоянно продолжаются, и впереди ученых ждет еще много интересного.

«Многослойные» памятники

Старший научный сотрудник археологического направления Николай Мясников поделился подробностями о могильниках X–XII веков, обнаруженных на левом берегу Волги: «Мы обнаружили несколько могильников, еще незнакомых археологам до 2021 года: на острове Амоксар (совместно с учеными из МарНИИ языка, литературы и истории под руководством доктора исторических наук Татьяны Никитиной) и «Чебоксарский городок» — недалеко от пристани Криуши. Топографически эти места очень похожи, они находятся на высоких мысовидных уступах коренного (незатапливаемого) берега. На обоих памятниках есть следы поселений более раннего времени и следы активности, связанной с киреметью или небольшими поселениями более позднего времени, — то есть эти памятники многослойные».

На Амоксаре раскопки велись в 2021 и 2022 годах. В третьем тысячелетии до нашей эры здесь располагалось крупное поселение эпохи энеолита. Это очень важный период контактов местной волосовской культуры охотников, собирателей и рыболовов с пришедшими скотоводами-балановцами. Было обнаружено около 20 земельных западин от землянок того времени. После этого, в X-XII веках (в булгарскую эпоху), здесь хоронило своих умерших средневековое население края (за два года было раскопано 17 погребений), в которых обнаружены топоры, кресала, наконечники стрел, ременная гарнитура. В женских захоронениях найдены головной венчик, височные подвески, монеты, бусы, шумящие подвески в составе шейных ожерелий — гривны, браслеты, перстни, детали наборных поясов.

Глубина захоронений очень небольшая — буквально 30-50 см, иногда 70–100 см. Они содержат много предметов, на которые хорошо реагирует металлоискатель, так что памятник на Амоксаре был сильно разрушен деятельностью «черных копателей». Что-то спасти удалось только благодаря бдительности неравнодушных граждан: они оповестили ученых, и те смогли определиться с местом и вовремя выехать на раскопки. Оба памятника сейчас поставлены под охрану и вводятся в реестр культурного наследия.

Сейчас здесь находится действующая киреметь, одна из местных жительниц проводит там моления (несколько поколений ее семьи по мужской линии занимались этим и похоронены здесь, а сама она живет в Казани и приезжает на необитаемый остров для совершения обрядов). С ее слов, киреметь когда-то был в нижней части острова, а после поднятия водохранилища его перенесли наверх. Она, как и ее единоверцы, не против ведущихся здесь раскопок и исследований и даже сама помогала археологам.

Могильник под трансформаторной будкой

«Чебоксарский городок» — совсем новый могильник, открытый в ноябре этого года. Поселение эпохи энеолита (26 западин от землянок), где он располагался, было известно и стараниями Березиных с конца 90-х изучалось, а в 2012 году было поставлено на учет. Но могильник, который датируется ориентировочно второй половиной XI века, ранее известен не был. А в ходе исследования этого года были обнаружены еще и следы небольшого поселения XVIII века, так что памятник оказался тоже многослойным. Он находится на территории действующей базы отдыха, огороженной забором (забор проходит прямо по одной из жилых западин), на месте могильника стоит электрощитовая будка, так что он требует скорейших исследований.

Совместные разведочные работы чувашских и марийских ученых позволили выявить в дорожной осыпи череп с окисью меди на виске — от украшений. После этого было заложено два шурфа, в которых обнаружены два погребения и жертвенный комплекс. Жертвенный комплекс сопровождал, вероятно, детское погребение, зафиксированное поблизости. В берестяном туеске обнаружены детский браслет, деревянные подвески с насечками, раковина каури, бусы…

Такие находки могут прояснить этнокультурную ситуацию в этой местности в домонгольский период. За последние годы обнаружены уже четыре подобных памятника на территории Чувашии. В целом они вписываются в культуру вятско-волжского междуречья X-XIII веков, распространенную от середины Ветлуги примерно до Казани, хотя могильник такого типа обнаружен даже на территории Нижнего Новгорода. Марийские археологи своими исследованиями доказывают, что эти погребения принадлежали средневековой черемисе. У новых обнаруженных могильников, конечно, есть и масса особенностей (их предстоит еще проанализировать и понять), которые могут выделять их на общем фоне.

«Кремлевские» раскопки

Старший научный сотрудник археологического направления Евгений Михайлов рассказал о раскопках во дворе Первой городской больницы имени П.Н. Осипова в Чебоксарах, которые велись в сентябре — октябре этого года и привлекли внимание общественности. Раскопки имели так называемый охранный характер: больницу предстояло огородить новым забором, но, прежде чем начать строительные работы на территории бывшего чебоксарского кремля, место, по закону, должны были исследовать археологи.

Общая площадь раскопов составила 124 квадратных метра, что совсем немало. Верхний слой снимался бульдозером и экскаватором, а с определенной глубины раскопки велись уже вручную. В них принимали участие как сотрудники отдела, так и волонтеры (студенты ЧГПУ и ЧГУ, колледжа имени Никольского и школьники Чебоксар). После окончания раскопок была проведена рекультивация (раскопы засыпаны).

За время раскопок были изучены напластования XVI-XX веков. Среди обнаруженных объектов оказались два погреба и несколько канализационных и водопроводных траншей, относящихся к советскому периоду (1970-1980 гг.). Частично выявлены две постройки земского квартала. Каменный фундамент конца XIX — начала XX века — здесь была уездная земская управа и уездное по крестьянским делам присутствие. Обнаружены остатки крупной срубной постройки — вероятно, питейного заведения, кабака конца XVIII — начала XIX века, а также углубленные погреба и подполы, связанные с Воеводским двором XVIII века и остатки жилой застройки XVI — XVIII веков (частокольные канавки, подполы и ямы-погреба). Слоев ранее XVI века не было обнаружено.

Игрушке — двести лет

Находки еще предстоит внимательно изучать — их оказалось более 20 тысяч (из них 400 — отобраны как индивидуальные). Больше всего среди них фрагментов керамической посуды (преобладает материал XVIII-XX веков, в очень небольшом количестве булгарская керамика — несколько образцов сосудов с бирюзовой поливой на кашинной основе), кости животных.

Среди индивидуальных находок, представленных на выставке, можно было увидеть типографские пластины-клише с задачей по математике на чувашском языке (1920-1930 гг.), медные нательные кресты, торговую свинцовую пломбу 1889 года, железный наконечник стрелы, свинцовые пули (вероятно, принадлежавшие воинским командам на территории кремля).

Настоящая загадка — латунная пластина с изображением глаза неизвестного назначения. Возможно, это тоже клише. Собравшиеся с любопытством рассматривали свинцовую фигуру птицы, похожей на глухаря, чернолощеную глиняную свистульку (сделанная почти 200 лет назад, она и сейчас прекрасно звучит), полихромные цветные изразцы, покрытые глазурью, клейма стеклянных бутылок конца XVIII века, многочисленные монеты, среди которых оказались копейка-чешуйка Ивана IV и медное московское пуло Василия III. Девушки любовались керамическими помадницами в синей поливе, кольцами, перстнями…

Чтобы детально изучить все найденное, потребуется еще не один год, ведь специалистов у института совсем немного. Да и времени тоже — скоро снова насцтупит лето, а значит и новый полевой сезон.