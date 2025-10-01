Выгоднее работать по правилам

О долгах по зарплате и мерах, принимаемых против теневой занятости, шла речь на заседании Межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, общая задолженность по зарплате в республике перед 140 работниками десяти организаций составила 9,2 млн рублей. Это на треть меньше, чем в начале года.

Основная часть долгов (4,4 млн рублей) приходится на пять предприятий, находящихся в процессе банкротства. На четырех экономически активных предприятиях задолженность составляет 3,8 млн рублей, а на одном предприятии, которое ликвидируется — 1 млн рублей. Главные причины долгов — отсутствие у организаций собственных средств, падение спроса на продукцию и услуги, а также задолженность со стороны заказчиков.

Реализуется ряд профилактических мер. К примеру, Минфин Чувашии проводит мониторинг контрактов, где используются бюджетные средства, и совместно с УФНС России по Чувашии организует сверку по фонду оплаты труда. Было проверено контрактов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Минэкономразвития региона считает ключевым инструментом в борьбе с теневыми трудовыми отношениями господдержку малого и среднего бизнеса, которая стимулирует создание новых рабочих мест и переход на официальные схемы налогообложения. В 2025 году на субсидии МСП предусмотрено 70 млн рублей. Данные озвучила министр экономического развития Лариса Рафикова. Параллельно министерство ведет адресную работу с работодателями, у которых снизились перечисления НДФЛ.

В сфере АПК при принятии решения по господдержке того или иного предприятия учитываются уровень зарплат, показатели результативности, включая налоговую отчетность. В итоге число работников с неформальной занятостью в сельском хозяйстве за четыре года сократилось почти на 14 тыс. человек.

Председатель Правительства Сергей Артамонов отметил, что принимаемые министерствами и ведомствами меры приносят результат, но его можно и нужно улучшать. Необходимо усилить разъяснительную работу и контроль.