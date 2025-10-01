Соскучились и игроки, и болельщики

И вот этот момент настал: завтра и послезавтра молодежная команда «Сокол» проведет первые матчи в новом сезоне Национальной молодежной хоккейной лиги. Наши спортсмены в Новочебоксарске встретятся с тем же соперником, с которым завершали предсезонку — глазовским «Прогрессом».

С игроками «Сокола» многие из болельщиков (преимущественно — юные болельщицы, под стать возрастному статусу команды) уже успели воочию познакомиться. В одноименном ледовом дворце состоялась презентация состава и тренерского штаба на сезон-2025/26. Здесь же провели автограф- и фотосессию, где выстроилась внушительная очередь. По игрокам у нас явно соскучились.

Тренерский штаб остался прежним: командой продолжает руководить Егор Карп, помогать ему будут тренер Дмитрий Потайчук и тренер вратарей Ростислав Мухарев. Капитаном команды стал Никита Ахрамеев, ассистенты — Антон Битев и Ярослав Добровольский. Все они — нападающие.

Егор Карп признался, что к новому сезону подходит с отличным настроением. «Долго его ждали. Предсезонка была очень длительной, но это вынужденный момент: нужно было время для притирки новых игроков. Провели большой объем работы, сыграли 12 матчей — в девяти победили, в трех, к сожалению, проиграли. Но все выиграть в этой жизни невозможно», — сказал тренер в интервью «Советской Чувашии».

И все же настрой на грядущие матчи боевой, победный. «За прошлый сезон есть чувство досказанности. Теперь хотим пройти дальше», — поделился планами «Сокола» Егор Карп.

В прошлом сезоне новочебоксарцы дошли до четвертьфинальной серии плей-офф. На этой стадии команда уступила «Тамбову» 1:7. Куда более оглушительной (уже в позитивном ключе) была реакция болельщиков «Сокола»: несмотря на столь чувствительное поражение, они не покинули трибуны и после финальной сирены поблагодарили команду за игру.

Предстоящий сезон для клуба «Сокол» будет особенным, 50-м. Вообще, у круглых дат в спорте имеется побочный эффект — под грузом ответственности юбиляры могут выступить неудачно. За примерами далеко идти не надо: футболисты московского «Динамо» в матче 100-летия клуба проиграли аутсайдеру, петербургский «Зенит» прервал чемпионскую серию как раз в год своего 100-летия.

На вопрос — не помешает ли дополнительная ответственность «Соколу» — Егор Карп ответил философски: «Юбилей — это больше для болельщиков и ветеранов клуба, наша же задача — выходить и играть. Но, конечно, работать в клубе с такой большой историей приятно. 50 лет — это не маленькая дата. Есть клубы, которые через пять лет закрываются, а «Сокол» живет и будет жить».

С нетерпением ждет старта сезона и капитан «Сокола» Никита Ахрамеев. «Перед началом чемпионата настроение всегда отличное. Большие ожидания, большие задачи, всегда хочется играть», — поделился мыслями Ахрамеев.

Мы поинтересовались у капитана «Сокола», не устала ли команда от противостояния с «Прогрессом». «Да нет, наоборот. Посмотрели друг на друга, знаем, кто на что способен. Надеемся, это поможет нам победить», — сказал игрок.

В составе «Сокола» — восемь новых хоккеистов, и все они влились в коллектив. «Много времени провели и на тренировках, и в быту. Поэтому все притерлись друг к другу, общаются. В этом плане все хорошо», — заверил Ахрамеев.

«Мы взяли местных ребят — наших, доморощенных, — объяснил главный тренер Карп. — Они уже не новички, здесь все знают. Единственное: они на уровень выше перешли, могут какую-нибудь игру провалить. Но ничего, научатся — с опытом все приходит».

Кстати

ХК «Сокол» подготовил к юбилею новый логотип. На нем указан год, когда основанная при «Химпроме» хоккейная команда «Юность» взяла в качестве имени позывной чувашского космонавта Андрияна Николаева — «Сокол». Также здесь появилась лавровая ветвь. Как рассказали в «Соколе», на историческом логотипе клуба эти элементы венчали вписанную в букву «С» эмблему «Химпрома».

Начало матчей «Сокола» и «Прогресса» в Новочебоксарске 8–9 октября в 18.30.