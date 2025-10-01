Жителей республики покусали на миллионы рублей

Прокуратура Чувашии проанализировала работу органов власти по контролю за безнадзорными животными. С начала года выявлено 49 нарушений в этой сфере, внесено 31 представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц. Контракты на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев заключены всеми муниципалитетами. Реально отловлено 490 бродячих собак.

Зафиксировано 558 случаев нападения безнадзорных шариков и барбосов на людей, что существенно ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Прокурорами в интересах детей, пожилых, инвалидов в суды направлено 72 иска о компенсации морального вреда, причиненного укусами собак — общая сумма превышает 3 млн рублей. Большая часть таких заявлений уже удовлетворена.

2 октября 2025 г.


