Затянувшийся ремонт трубы в Московском районе Чебоксар заинтересовал прокуратуру

В середине сентября жильцам тридцати многоэтажек в северо-западном и юго-западном районах Чебоксар отключили горячую воду. Причина — повреждение трубопровода, потребовавшее срочного ремонта. Полностью восстановить подачу воды удалось только спустя неделю.

Проверкой внепланового отключения горячего водоснабжения занялась прокуратура Московского района. Выявив превышение сроков устранения проблемы, надзорное ведомство направило предписание руководству местного подразделения энергетической компании «Т Плюс». Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Сейчас ситуация нормализовалась: горячая вода подается бесперебойно.