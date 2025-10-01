Затянувшийся ремонт трубы в Московском районе Чебоксар заинтересовал прокуратуру

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В середине сентября жильцам тридцати многоэтажек в северо-западном и юго-западном районах Чебоксар отключили горячую воду. Причина — повреждение трубопровода, потребовавшее срочного ремонта. Полностью восстановить подачу воды удалось только спустя неделю.

Проверкой внепланового отключения горячего водоснабжения занялась прокуратура Московского района. Выявив превышение сроков устранения проблемы, надзорное ведомство направило предписание руководству местного подразделения энергетической компании «Т Плюс». Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Сейчас ситуация нормализовалась: горячая вода подается бесперебойно.

Опубликовано: 2 октября 2025 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Бюджет с прибавкой, подготовка к юбилею автономии и прямая линия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.