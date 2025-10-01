Житель Чувашии перечислил мошенникам почти 14 млн рублей

Не смог противостоять аферистам

В ночь на 30 сентября в Управление МВД России по городу Чебоксары обратился 52-летний мужчина. Больше двух недель назад он получил сообщение в мессенджере с аккаунта, на котором отображалась фотография его бывшего руководителя. «Начальник» предупредил о звонке из ФСБ.

Горожанин поверил и внимательно выслушал следующего собеседника, назвавшегося представителем силового ведомства. Лжеправоохранитель сообщил, что накануне была зафиксирована попытка перевода средств с его счета на счет террористической организации. Житель Чувашии не поверил и прекратил разговор. Однако на этом аферисты не остановились и через курьера передали ему повестку на допрос в службу безопасности, расположенную в российской столице.

Сфальсифицированный документ насторожил потерпевшего. Мужчина собрал свои многолетние накопления, продал автомобиль и перечислил на различные якобы безопасные счета почти 14 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Полиция напоминает: безопасных или резервных счетов не существует. При любых попытках неизвестных убедить вас перевести деньги на подобный счет необходимо положить трубку и сообщить о звонке по телефону 102.

МВД по Чувашской Республике предупреждает, что зачастую потерпевшие от мошеннических действий переводят денежные средства аферистам, которые в последующем используются для финансирования вооруженных сил Украины. По каждому факту мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка на причастность гражданина или организации к оказанию финансовой помощи иностранному государству либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также к неисполнению или нарушению решения антитеррористической комиссии в Чувашской Республике, решения Главы Чувашской Республики (оперативного штаба Чувашской Республики). В случае установления фактов указанной противоправной деятельности будет рассматриваться вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.