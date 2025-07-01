Важны и люди, и техника

Во вторник в Чебоксарах прошли учения пожарных по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, приведшей к обрушению здания. Для поиска и эвакуации людей, оказавшихся под обломками строительных конструкций, привлекались силы и средства аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Чувашии.

Оснащение отряда позволяет ему в автономном режиме проводить широкий спектр работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение семи суток. Численность подразделения — 100 человек, на вооружении — 17 единиц техники различного назначения. Все это может быть оперативно направлено в районы крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров с применением авиации и других видов транспорта.

Одной из задач тренировки стала отработка вопросов взаимодействия всех служб и ведомств, входящих в состав территориальной подсистемы РСЧС. Для координации работы в зоне бедствия спасатели развернули постоянно действующий оперативный штаб и подвижный пункт управления.

«Учения необходимы для слаживания действий личного состава, действий федеральных и республиканских органов исполнительной власти при ликвидации возможной чрезвычайной ситуации», — прокомментировал происходящее начальник Главного управления МЧС России по Чувашии генерал-майор внутренней службы Валерий Зеленин.

Действия коллег оценивал начальник Главного управления МЧС России по МЧС Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков. Он также является председателем Совета руководителей территориальных органов МЧС России в Приволжском федеральном округе.

А накануне Валерий Синьков и Олег Николаев обсудили в Доме Правительства развитие комплекса сил и средств предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций в республике. Представитель МЧС отметил, что за последние пять лет в Чувашии ситуация в данной сфере существенно улучшилась.

Напомним, в Чувашии модернизируется еще советская система оповещения при ЧС. За два предыдущих года на это было выделено более 300 млн рублей. Установлено 283 выносных акустических устройства и 26 пультов управления муниципальных систем оповещения населения. В 2025 году предусмотрена установка еще 133 выносных устройств и внедрение модели угроз информационной безопасности.

Точки для размещения оборудования выбираются с учетом максимального охвата территории. Громкоговорители устанавливаются на высотных сооружениях и социально значимых объектах. Все сиренно-речевые комплексы работают в единой сети, что позволяет включать систему оповещения как в отдельных населенных пунктах, так и во всех сразу.

«У нас есть четкий план действий, который позволит к 2028 году охватить 100% населения системами оповещения. Развиваем систему АПК «Безопасный город». Сначала сконцентрировались на разработке программно-аппаратного комплекса, а сегодня развиваем остальные компоненты, которые позволяют собирать данные, обрабатывать их, хранить, защищать и использовать для нашей работы»,— сообщил Олег Николаев.

В республике укрепляется противопожарная служба, создано несколько пунктов ее регионального сегмента, утверждено совместное управление. Согласно плану в 2027 году все населенные пункты будут обеспечены в соответствии с нормативами. Ведется постоянная работа по объектам гражданской обороны.

В целом статистика происшествий по итогам полугодия 2025-го позитивная. За 2020-2024 годы количество пострадавших в лесных пожарах снизилось на 26%, а количество пожаров на 14,4%. По сравнению с прошлым годом количество происшествий на водных объектах республики сократилось почти вдвое, как и количество утонувших. «Мы видим, что и жители Чувашской Республики все более внимательно относятся к своей безопасности и реагируют на неосмотрительное поведение своих соседей. Наша задача достигать целевых показателей и обеспечивать безопасность людей по всем направлениям»,— подчеркнул руководитель региона.

Как отметил Валерий Синьков, Чувашская Республика — самый маленький субъект по территории в ПФО, но по численности населения на квадратный километр — самый «плотный», что акцентирует власти региона ставить интересы людей в приоритет. Видимо, это оценивают и сами жители, которые становятся в вопросах безопасности более грамотными, понимают, что все делается только ради их блага.

Также в понедельник Валерий Синьков принял участие в церемонии вручения ключей от пожарной техники в Чебоксарах.

ВАЛЕРИЙ СИНЬКОВ,

председатель Совета руководителей территориальных органов МЧС России в ПФО: «За 5 лет ситуация кардинально поменялась. Во многом это зависит от руководителя, который выстраивает работу с силовым блоком и с главным управлением МЧС. За это вам отдельное спасибо. Сегодня нет вопросов, которые ушли бы на второй план или не решались. Они все находятся в плоскости вашего контроля и нашей совместной деятельности. Вы поставили достаточно амбициозный план. Думаю, все вопросы совместно отработаем, получим максимальный практический опыт, проведем учения как с территориальной подсистемой, так и пожарно-тактические учения, посмотрим муниципальные образования».

В торжественной обстановке пожарно-спасательным подразделениям ГУ МЧС России по Чувашской Республике передали один «Соболь» и четыре «Нивы». На вооружение отдельного поста пожарной части № 37 по охране д. Одаркино республиканской противопожарной службы поступила автоцистерна на базе полноприводного КАМАЗа, предназначенная для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Новая техника — это не только удобство сотрудников и оперативность, это дополнительные возможности для спасения жизней. Чем быстрее и мобильнее наши подразделения, тем эффективнее их работа в борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями», — отметил Председатель Кабмина Чувашии Сергей Артамонов. По его словам, средний возраст специальной техники за последние пять лет помолодел с 14 до 10 лет, и работа по обновлению парка будет продолжена.

На торжественной церемонии вручили награды отличившимся сотрудникам.

Указом Главы Чувашии Олега Николаева полковнику внутренней службы Эдуарду Сорокину присвоено звание «Заслуженный спасатель Чувашской Республики».

Благодарности и памятные часы от руководителя региона вручили старшим прапорщикам внутренней службы Эдуарду Ивакову, Александру Китову, Алиму Петрову, Геннадию Пушкину, Сергею Яблокову, водителю автомобиля 41-й пожарно-спасательной части Владимиру Никонорову, диспетчеру 1-й пожарно-спасательной части Наталии Петровой, а также пожарному 40-й пожарно-спасательной части Сергею Михайлову.

А вчера состоялись масштабные пожарно-тактические учения в Чувашском драматическом театре. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии, силы и средства привлекались по рангу № 3 — это наивысшая степень пожара в гарнизоне города Чебоксары. Замыслом учений было предусмотрено возгорание под сценой, спасатели отработали восемь дополнительных вводных. В здании были спрятаны в сложных для доступа помещениях 8 статистов. Задействованный личный состав показал хорошую выучку — всех «отрезанных огнем» людей обнаружили, эвакуировали, оказали необходимую помощь и передали медикам.

«Всего в учениях приняли участие 99 человек и 45 единиц техники, цели достигнуты, оценка удовлетворительная», — подытожил состоявшееся мероприятие начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Нижегородской области полковник внутренней службы Илья Шаров.

Cправка «сч»

За пять лет на улучшение материально-технической базы противопожарной службы Чувашии было направлено 265 млн рублей. Только в 2025 году выделен 71 млн рублей на закупку пожарных автоцистерн повышенной проходимости и вспомогательной техники. Сегодня она представлена 222 подразделениями с личным составом свыше 2000 человек, и 421 единицей пожарной техники.

За 2020-2024 годы создано 4 отдельных поста пожарных частей, которые покрывают 57 населенных пунктов, с 1 января 2025 года — 2 отдельных поста. В течение 3-х лет планируется создать 8 подразделений противопожарной службы Чувашской Республики и 42 подразделения добровольных пожарных команд.

Для предупреждения лесных пожаров на территории республики работает 21 лесопожарная станция, они оснащены 155 единицами пожарной техники и 887 единицами противопожарного оборудования, а также 11 БПЛА. Для своевременного выявления лесных пожаров успешно применяется система видеомониторинга.

Поисково-спасательная служба Чувашии на свое развитие получила более 100 млн рублей. Построена и введена в эксплуатацию спасательная станция «Новочебоксарская», а также произведен капитальный ремонт спасательных станций «Марпосадская», «Козловская» на сумму более 5 млн рублей.

Василий Григорьев