Авария, эвакуация, спецтехника…

В Новочебоксарске экстренные службы отрабатывали действия при ЧП.

Сценарий — как из фильма: условный прорыв теплотрассы, угроза взрыва, отключение воды и отопления. На место «ЧП» прибыли службы МЧС, бригады коммунальщиков, полиция, медики.

Пока одни устраняли последствия условной аварии, другие — эвакуировали «жильцов». Роль пострадавших играли волонтеры и сотрудники городских служб. Все максимально приближено к реальности: даже дымовая завеса и характерный запах горелого пластика.

В процессе тренировок отработали сразу несколько возможных происшествий: от отключения теплоснабжения до перекрытия подъездов для экстренной техники. Проверили работу связи, скорость реагирования, взаимодействие служб.

По итогам учений специалисты отметили хорошую координацию и быстроту реакции. Но напомнили: даже самая отточенная схема не заменит бдительности самих жителей. В случае настоящей угрозы важно сразу сообщить о происшествии в ЕДДС муниципалитета или на номер 112.

На устранение «аварии» ушло 2 часа 18 минут. Фото cap.ru