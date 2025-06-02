В Чувашском театре кукол прошел VI Международный фестиваль «Карусель сказок»

Не только вымысел

Яркая программа и множество гостей из различных регионов России, море аплодисментов и десятки сияющих детских глаз… Все это — VI Международный фестиваль «Карусель сказок», который состоялся с 22 по 24 июня на базе Чувашского театра кукол и собрал коллективы из Татарстана, Мордовии, Владимирской, Костромской и Ульяновской областей.

С каждым годом фестиваль стремительно расширяет локацию и охватывает все больше сценических площадок города. На этот раз помимо самого театра спектакли давали в Чебоксарском детском парке имени космонавта Андрияна Николаева, Лакреевском лесу и даже в торговом центре «Мега Молл». Поскольку показы были бесплатными, присоединиться к просмотру могли все желающие, и это стало настоящим подарком ко Дню республики. Жанрово-стилевая гамма фестивальной афиши тоже удивила многоликостью, разносторонностью и широтой диапазона. Если спектакли «Гусенок» (Набережные Челны) и «Муха-Цокотуха» (Димитровград) — это авторский вымысел, то постановки «Коза-дереза» (Кострома) и «Как скоморохи сказки показывали» (Владимир) являют собой нарядные и единичные на сегодняшний день образцы площадного театра.

Мы словно перенеслись на несколько веков назад, когда по Руси странствовали бродячие артисты, собиравшие толпы народу (такой востребованности может позавидовать любая профессиональная труппа) и разыгрывавшие представления прямо на улице, ярмарочные, балаганные, искрящиеся непосредственным народным юмором и добрым заигрыванием с публикой. У них не было ни актерского образования, ни стационарной сцены, ни репетиционных помещений, но та легкость, с которой им в два счета удавалось найти путь к сердцам зрителей, таких же простых, как и они сами, достойна искреннего восхищения. Именно это состояние спонтанности, полета творческой мысли, оторванности от закоренелых постановочных методов и заученных реплик, когда действо будто рождается по ходу, само собой, попытались сымитировать режиссеры Михаил Логинов и Александр Гаврилов, приглашенный из Санкт-Петербурга.

Спектакль «Эхо Победы в сердце моем» (Саранск) внес в фестивальную афишу столь редкий для театральной сцены жанр, как манифест, и в этом сразу прочиталась некая заявка на новаторство. Дело в том, что такая форма изложения была распространена в начале XX века в передовой авангардной среде и позволяла художникам нового времени емко, хлестко и свободно выражать свои взгляды и мысли, отношение к людям и миру. «Спектакль представляет собой взгляд поэтов разных лет на события Великой Отечественной войны. Его главный герой — выпускник школы 1941 года. От имени своих сверстников, таких же мальчишек и девчонок, которые, едва окончив десятый класс, попали на фронт, он рассказывает о том, что пришлось пережить, и как через боль и страх они не падали духом и шли вперед», — отмечает художественный руководитель Государственного театра кукол Республики Мордовия Евгений Пулов, осуществивший эту постановку к 80-летию Великой Победы. Пронзительные стихотворные строки, то громкие и чеканные, как твердый солдатский шаг, то замирающие где-то на краешке сердца, словно фронтовой привет далекой родине, хлынули подобно крови из открытой раны, которая не заживет никогда.

Наши кукольники тоже не остались в стороне от военной темы, вот только на сцене были не герои Великой Отечественной войны, а бойцы СВО. Спектакль «Жди меня» поставлен режиссером Денисом Андроновым в позапрошлом году в рамках грантового партнерского проекта «Искусство ждать — поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности» и посвящен женам современных солдат. В инсценировке много споров и размышлений, но особенно глубоко задевают стихи из сборника женской поэзии о Донбассе «Оберег», буквально вшитые в повествование «наживую» и застревающие комом в горле. «Если мне суждено на роду провожать на сраженье мужчину, я приму со смиреньем беду, не заплачу и выпрямлю спину. Он обнимет покрепче — и в бой! Защищать, побеждать, не сдаваться! Я вернусь сиротливо домой и позволю себе нарыдаться…» И хотя сейчас новая историческая веха, другие обстоятельства и лица, тема все та же: несгибаемое мужество, противостояние фашизму и сила народного духа. «Прикосновение к истории своей страны посредством театрального искусства вызывает у зрителей сильные эмоции, заставляет сопереживать и внимательно относиться к памяти прошлого, к своим корням и культурным традициям», — говорят в театре.