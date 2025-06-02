Анастасия Красильникова выиграла две награды Кубка России по легкой атлетике

От «бронзы» — к «золоту»

Представительница республики Анастасия Красильникова взяла две награды Кубка России по легкой атлетике, который завершился в подмосковном Жуковском.

Во второй день соревнований Анастасия участвовала в беге на 1500 м. По ходу финала все легкоатлетки преодолевали круг за кругом в большой группе. На последней 400-метровке представительница Чувашии не удержалась за Светланой Аплачкиной из Воронежской области, занявшей первое место.

В итоге Анастасия Красильникова завоевала бронзовую медаль с результатом 4 минуты 16,30 секунд, уступив в битве за вторую позицию бегунье из Брянской области Марии Прохорец лишь две сотые секунды.

В заключительный день Кубка России Анастасия стартовала в коронной дисциплине, беге на 3000 м с препятствиями, и с первых мгновений захватила лидерство. Ее буквально по пятам преследовала Татьяна Шабанова из Беларуси (вместе с Кубком России в Жуковском проходил 10-й этап серии «Королевы спорта» с участием спортсменов из Беларуси и Казахстана. — Прим. ред.). Анастасия Красильникова удержала преимущество и пересекла финишную черту первой, остановив секундомер на отметке 9 минут 41,21 секунды.

«Мы собирались работать в паре с Таней (Шабанова), но она не смогла на первом километре поддержать мой темп. Я решила, что побегу по своим ощущениям, — призналась Анастасия в эфире телеканала Матч ТВ. — Я чувствовала себя прекрасно, но на последнем круге забились ноги. Мне нужно еще более экономично проходить барьеры. В плане секунд есть к чему стремиться, но я думаю, что еще разбегаюсь».