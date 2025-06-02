Новые возможности для республики

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Крепкое рукопожатие двух лидеров — символ успешного взаимодействия. Фото сap.ru

Глава региона Олег Николаев встретился в Москве с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Были обсуждены ключевые вопросы развития Чувашии и дальнейшая поддержка региона со стороны фракции КПРФ в Государственной Думе.

По заявлению Администрации Главы республики, в ходе диалога стороны договорились сформировать пакет предложений для работы депутатов над бюджетом следующего года. При этом Олег Николаев пригласил Председателя Центрального комитета Коммунистической партии России посетить республику, чтобы лично ознакомиться с проектами и достижениями.

Олег Николаев выразил уверенность, что взаимодействие с КПРФ даст новые возможности для жителей республики и выведет Чувашию на новый уровень развития.

Опубликовано: 19 июня 2025 г.


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