ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«2025 год ознаменован важной датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которая показала высочайший уровень гражданской сплочённости, приверженность наших граждан, независимо от этнокультурной и конфессиональной принадлежности, к фундаментальным основам государственности. В текущих условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных государств мы должны и дальше усиливать исторически сложившееся национальное единство, единство тех народов, национальностей, конфессий, которые проживают на территории России, и выстраивать соответствующие отношения с нашими друзьями. Государственная национальная политика — очень сложное и чувствительное направление, где необходима непрерывная, системная работа».