Во Всероссийском конкурсе «Семья года» появилась новая номинация «Семья защитника Отечества»

Этот раздел — для семей, в которых один или несколько членов участвовали в боевых действиях, в том числе в СВО, и успешно адаптировались к гражданской жизни. Важный критерий — вклад в социально значимые мероприятия, содействие волонтерскому и патриотическому движениям.

Такие истории станут вдохновляющим примером для подрастающего поколения, ведь в их основе лежат сила духа, ответственность, семейные ценности и любовь к Родине.

Материалы по новой номинации предоставляются на федеральный этап конкурса «Семья года» региональными оргкомитетами в том же порядке, что и по другим разделам («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиции», «Золотая семья» и другие), в срок до 10 июня 2025 года.