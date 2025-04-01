Студвесна-2025. Оставаться самим собой

Выступление сборной машиностроительного факультета и факультета искусств ЧувГУ имени И.Н. Ульянова называлось «Раскол».

В каждом из нас таится целая палитра страхов. Порой они путают наши мысли и не дают спокойно жить. Ребята рассказали историю вымышленного героя — Захара, который нуждается в новой комнате: отчим не дает жить спокойно и настраивает мать против него. Друзья и новые знакомые героя предлагают навредить тому, кто препятствует полноценному счастью и свободе. Но в этом мрачном порыве скрывается лишь тень собственных сомнений и страхов. О том, можно ли доверять тем, кого считаешь близким по духу, предстояло узнать зрителям.

Песенный номер, с которого все началось, являлся спойлером к дальнейшему выступлению. Строчка «каждому, по факту, рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех» к финалу приводит к мысли о том, что чрезмерное доверие к другим ставит под сомнения собственные воззрения.

«Идея выступления, можно сказать, возникла случайно. Изначально она даже не была основной, но спустя время решили полностью сфокусироваться и развивать именно ее, — говорит автор Артем Авандеев. — Вдохновлялись фильмами и сериалами подобного характера, но не брали их за полную основу, хотели оставить максимальную оригинальность своего сюжета. Идея выступления, на мой взгляд, достаточно простая, но в сложной интерпретации — в любой ситуации надо всегда оставаться самим собой, в этом твоя настоящая сила».

К подобному выводу приходит и герой на сцене: помочь себе можно только самому. Танцевальный номер показал страхи Захара и готовность к борьбе с ними. Студвесна «Раскол» была представлена последней в этом году. Артем Авандеев добавляет: «На самом деле, нет большой разницы, под каким номером выступать, конкуренты от этого слабее не становятся, выступать последними — лишь возможность учесть их ошибки. Верили в свои силы и в то, что можем сделать хороший концерт».

Сейчас в рамках Студвесны проходят жанровые дни. Запланированы выступления по таким направлениям, как «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Театральное», «Танцевальное», «Мода», «АРТ», «Видео» и «Медиа». Имена победителей «Студенческой весны ЧувГУ» 2025 года станут известны 14 апреля, а 15-го на сцене вузовского ДК зрители смогут еще раз увидеть лучшие номера творческого фестиваля.

Светлана Ильина