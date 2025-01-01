Потерпевшие тоже «любят» ушами

Помните, как у классика: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!» Именно на таких людей, наивных и доверчивых, везло 26-летнему жителю Уфы, обвиняемому в целой серии мошенничеств. Пострадали от иногороднего злоумышленника и чебоксарцы.

Семья из столицы Чувашии давно присматривалась к иномарке, но боялась ошибиться в выборе подходящего авто, поэтому решила довериться профессионалу. Таковой нашелся в популярной группе предпринимателей в одном из мессенджеров. Услуги специалиста стоили всего 10 тыс. рублей, а предложенный им вариант оказался настолько выгодным, что супружеская пара напрочь забыла об осторожности. В ожидании автомобиля, который посредник должен был лично доставить в Чебоксары, покупатели переводили ему деньги — всего более полутора миллионов рублей. Наконец, доверчивая чета заподозрила неладное. Опасения подтвердились, когда супруги увидели имя своего виртуального помощника в «черном списке» соцсетей соседней республики. Сам он к тому времени сменил аккаунт и перестал отвечать на звонки…

Уфимский «джентльмен удачи» без труда нашел на просторах интернета и чебоксарцев, желающих приобрести «горящие» туры в Турцию. Всего за 50 тыс. рублей он обещал отправить на двухнедельный отдых двоих, да еще и по системе «все включено». А чтобы покупатели не сомневались, подсказал телефончик сотрудника туристической компании и предложил уточнить у него детали сказочного путешествия. «Турагент» с готовностью подтвердил все плюсы тура, реальная стоимость которого якобы составляла 350 тыс. рублей. На самом деле мошенник дал жертве другой свой номер и говорил с ней по телефону от имени работника турагентства…

Потерпевшие обратились в Управление МВД России по г. Чебоксары. Отделом по расследованию преступной деятельности с использованием электронных средств платежа Следственного управления возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в крупном и значительном размерах.

Личность подозреваемого оперативники установили быстро — 26-летний житель Уфы «работал» в сети по своим данным. Правда, успел сменить адрес, знал, что им могут заинтересоваться полицейские, и не только из Чувашии. Мнимого специалиста по иномаркам и работника турагентства удалось найти у одной из его многочисленных пассий. (Как видим, дар убеждения молодой мужчина, обладающий, кстати, вполне заурядной внешностью, успешно применял и в сердечных делах). Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чебоксары привезли его на допрос в столицу Чувашии, после этого он был этапирован в Краснодарский край, где числился в розыске за аналогичные преступления, и помещен в СИЗО.

В итоге предприимчивый мужчина предстал одновременно перед судом в Ейске и Ленинским районным судом столицы Чувашии — в режиме видеоконференцсвязи. Следствие очень надеется, что Фемида накажет ранее судимого серийного обманщика реальным сроком: по другому этого мастера «разговорного жанра» с гипнотическим воздействием на окружающих вряд ли остановишь.